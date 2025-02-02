Атака БПЛА на автобус и мусоровоз: три белгородца получили ранения

Пассажирку с сотрясением мозга и ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую больницу. Она пройдёт лечение амбулаторно. Водитель получил сотрясение мозга и баротравму. Скорая доставляет его в эту же больницу. У авто повреждены крыша и окна.