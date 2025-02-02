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Posted 2 февраля, 14:13

Published 2 февраля, 14:13

Modified 2 февраля, 14:17

Updated 2 февраля, 14:17

Атака БПЛА на автобус и мусоровоз: три белгородца получили ранения

Атака БПЛА на автобус и мусоровоз: три белгородца получили ранения

2 февраля 2025, 14:13
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова..
Сюжет
Приграничье
Ещё три мирных жителя пострадали из-за обстрелов в Белгородской области 2 февраля.

В Валуйском округе в селе Двулучное дрон атаковал пассажирский автобус. Два человека ранено.

Пассажирку с сотрясением мозга и ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую больницу. Она пройдёт лечение амбулаторно. Водитель получил сотрясение мозга и баротравму. Скорая доставляет его в эту же больницу. У авто повреждены крыша и окна.

В посёлке Чапаевский Грайворонского округа FPV-дрон атаковал мусоровоз. Пострадала женщина. У неё перелом ноги, «попуткой» раненую доставили в больницу. У машины повреждены кабина и окна.

До этого сегодня был ранен один мужчина, ещё два белгородца погибли из-за обстрелов.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.
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#Алёна Мальцева#Пострадавшие#Белгород#Приграничье#Атака ВСУ#БПЛА
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