Атака БПЛА на автобус и мусоровоз: три белгородца получили ранения

Posted 2 февраля, 14:13
Published 2 февраля, 14:13
Modified 2 февраля, 14:17
Updated 2 февраля, 14:17
В Валуйском округе в селе Двулучное дрон атаковал пассажирский автобус. Два человека ранено.
Пассажирку с сотрясением мозга и ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую больницу. Она пройдёт лечение амбулаторно. Водитель получил сотрясение мозга и баротравму. Скорая доставляет его в эту же больницу. У авто повреждены крыша и окна.
В посёлке Чапаевский Грайворонского округа FPV-дрон атаковал мусоровоз. Пострадала женщина. У неё перелом ноги, «попуткой» раненую доставили в больницу. У машины повреждены кабина и окна.
До этого сегодня был ранен один мужчина, ещё два белгородца погибли из-за обстрелов.