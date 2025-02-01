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Posted 1 февраля, 13:12

Published 1 февраля, 13:12

Modified 1 февраля, 13:14

Updated 1 февраля, 13:14

Ждать ли снега в Белгородской области 2 февраля? Прогноз обещает сюрпризы

Ждать ли снега в Белгородской области 2 февраля? Прогноз обещает сюрпризы

1 февраля 2025, 13:12
Фото: 1MI.
2 февраля жителей Белгородской области ждёт переменчивая погода.

Ночью небо будет покрыто облаками, временами ожидаются небольшие, а местами умеренные осадки — мокрый снег и дождь. Утром возможно налипание мокрого снега и гололедица, так что стоит быть осторожными на дорогах. Днём осадки продолжатся, но уже не такие интенсивные.

Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днём — от -1 до +4. Ветер южный, позже сменится на западный, со скоростью 6-11 м/с. Таким образом, снег возможен, но он будет мокрым и непродолжительным, а днём может смениться дождём.

Так что 2 февраля в Белгородской области больше напомнит о капризах зимы, чем о её морозной строгости. Готовьтесь к слякоти и гололёду.

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#Евгений Грицков#Общество#Мокрый снег с дождём#Прогноз погоды на 2 февраля
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