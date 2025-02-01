Ждать ли снега в Белгородской области 2 февраля? Прогноз обещает сюрпризы

Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днём — от -1 до +4. Ветер южный, позже сменится на западный, со скоростью 6-11 м/с. Таким образом, снег возможен, но он будет мокрым и непродолжительным, а днём может смениться дождём.