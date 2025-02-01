ВСУ снова атаковали жилые дома белгородцев. Что известно о последствиях?

Posted 1 февраля, 16:35
Published 1 февраля, 16:35
Modified 1 февраля, 16:37
Updated 1 февраля, 16:37
Вечером первого дня февраля стало известно о новом обстреле со стороны Украины. На этот раз под огнём оказались по одному поселению в двух муниципалитетах.
В первом, селе Двулучное Валуйского округа, повреждены домовладение и летняя кухня. В зданиях из-за атаки FPV-дрона посекло крышу и наружные стены. Под ударом оказались и припаркованные рядом машины.
Повреждения вследствие обстрела заметили в Тишанке Волоконовского района. В муниципалитете пострадали коммерческая недвижимость, жилой дом и хозпостройка. Здесь выбило окна, посекло фасад и забор.
Предварительно, никто из местных жителей не получил какие-либо травмы.