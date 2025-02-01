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Posted 1 февраля, 16:35

Published 1 февраля, 16:35

Modified 1 февраля, 16:37

Updated 1 февраля, 16:37

Вечером ВСУ ударили сразу по двум белгородским муниципалитетам

ВСУ снова атаковали жилые дома белгородцев. Что известно о последствиях?

1 февраля 2025, 16:35
Фото: Изображение Midjourney.

Вечером ВСУ ударили сразу по двум белгородским муниципалитетам

Сюжет
Обстрел
Под ударом оказались не только жилые дома, но и коммерческие объекты с автомобилями. Есть ли пострадавшие и какие разрушения зафиксировали, сообщил Гладков.

Вечером первого дня февраля стало известно о новом обстреле со стороны Украины. На этот раз под огнём оказались по одному поселению в двух муниципалитетах.

В первом, селе Двулучное Валуйского округа, повреждены домовладение и летняя кухня. В зданиях из-за атаки FPV-дрона посекло крышу и наружные стены. Под ударом оказались и припаркованные рядом машины.

Повреждения вследствие обстрела заметили в Тишанке Волоконовского района. В муниципалитете пострадали коммерческая недвижимость, жилой дом и хозпостройка. Здесь выбило окна, посекло фасад и забор.

Предварительно, никто из местных жителей не получил какие-либо травмы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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