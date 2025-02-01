ВСУ снова атаковали жилые дома белгородцев. Что известно о последствиях?

Вечером ВСУ ударили сразу по двум белгородским муниципалитетам

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Под ударом оказались не только жилые дома, но и коммерческие объекты с автомобилями. Есть ли пострадавшие и какие разрушения зафиксировали, сообщил Гладков.