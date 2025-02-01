В Белгороде выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Posted 1 февраля, 07:08
Published 1 февраля, 07:08
Modified 1 февраля, 07:10
Updated 1 февраля, 07:10
С 1 февраля в Белгородской агломерации стоимость проезда повысилась до 25 рублей при оплате картой и до 30 рублей при оплате наличными в черте города, а также до 2,5 рубля и 3 рубля соответственно за каждый километр в пригороде.
Повышение тарифа изначально планировали на начало года, но в итоге перенесли дату на второй месяц 2025-го.
Замгубернатора Владимир Базаров также рассказал, что на некоторых маршрутах произойдут изменения, в том числе на двух пустят автобусы большого класса вместо среднего, а ещё на восьми новые автобусы заменят ПАЗы.