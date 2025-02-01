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Posted 1 февраля, 07:08

Published 1 февраля, 07:08

Modified 1 февраля, 07:10

Updated 1 февраля, 07:10

В Белгороде выросла стоимость проезда в общественном транспорте

В Белгороде выросла стоимость проезда в общественном транспорте

1 февраля 2025, 07:08
Фото: ОПП.
Сюжет
Новости Белгорода
Тариф на проезд в городской черте подняли на пять рублей.

С 1 февраля в Белгородской агломерации стоимость проезда повысилась до 25 рублей при оплате картой и до 30 рублей при оплате наличными в черте города, а также до 2,5 рубля и 3 рубля соответственно за каждый километр в пригороде.

Повышение тарифа изначально планировали на начало года, но в итоге перенесли дату на второй месяц 2025-го.

Замгубернатора Владимир Базаров также рассказал, что на некоторых маршрутах произойдут изменения, в том числе на двух пустят автобусы большого класса вместо среднего, а ещё на восьми новые автобусы заменят ПАЗы.

Пока в Белгороде растёт стоимость проезда, в двух районах назначили новых глав
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#Евгений Грицков#Повышение#Тарифы#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК#Стоимость проезда
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