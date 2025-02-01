В белгородском минприроды назначили нового замминистра

Posted 1 февраля, 10:05
Published 1 февраля, 10:05
Modified 1 февраля, 10:08
Updated 1 февраля, 10:08
О новом назначении рассказал министр природопользования Роман Татаринцев.
Веретенников больше 18 лет проработал в лесничестве Красногвардейского района. В том числе был директором — главным лесничим. Татаринцев охарактеризовал своего нового подчинённого как добросовестного, мудрого и честного руководителя и настоящего профессионала своего дела.
Накануне, напомним, нового главу администрации выбрали в Старом Осколе. Руководить северной столицей региона будет Владимир Жданов, до этого работавший в Шебекино.