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Posted 1 февраля, 10:05

Published 1 февраля, 10:05

Modified 1 февраля, 10:08

Updated 1 февраля, 10:08

В белгородском минприроды назначили нового замминистра

В белгородском минприроды назначили нового замминистра

1 февраля 2025, 10:05
Фото: Страница Татаринцева в ВК.
Департамент лесного хозяйства возглавит Виктор Веретенников.

О новом назначении рассказал министр природопользования Роман Татаринцев.

Веретенников больше 18 лет проработал в лесничестве Красногвардейского района. В том числе был директором — главным лесничим. Татаринцев охарактеризовал своего нового подчинённого как добросовестного, мудрого и честного руководителя и настоящего профессионала своего дела.

Накануне, напомним, нового главу администрации выбрали в Старом Осколе. Руководить северной столицей региона будет Владимир Жданов, до этого работавший в Шебекино.

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#Евгений Грицков#Общество#Министерство природопользования
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