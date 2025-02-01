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Posted 1 февраля, 08:49

Published 1 февраля, 08:49

Modified 1 февраля, 08:51

Updated 1 февраля, 08:51

Семь беспилотников атаковали Губкинский округ в Белгородской области

Семь беспилотников атаковали Губкинский округ в Белгородской области

1 февраля 2025, 08:49
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
Все были сбиты системой противовоздушной обороны. Но есть небольшие последствия на земле.

В сводке атак украинских войск на Белгородскую область за сутки глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь беспилотников долетели до Губкинского округа и были сбиты расчётами ПВО. В селе Евгеньевка обломки БПЛА повредили частный жилой дом и газопроводную линию.

Три дрона атаковали Белгородский район — Дубовое, Новую Деревню и Черемошное. Там ранен один мужчина.

В Грайворонском округе посёлок Горьковский и село Сподарюшино стали целями для обстрелов ВСУ. Прилетело восемь боеприпасов, обошлось без пострадавших.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Губкин#Пострадавшие#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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