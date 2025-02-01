Семь беспилотников атаковали Губкинский округ в Белгородской области

В сводке атак украинских войск на Белгородскую область за сутки глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь беспилотников долетели до Губкинского округа и были сбиты расчётами ПВО. В селе Евгеньевка обломки БПЛА повредили частный жилой дом и газопроводную линию.