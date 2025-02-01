Над Губкинским округом заметили беспилотник: местные жители сообщают о взрыве

Неизвестно, кому принадлежал дрон и какие цели он преследовал. Также пока нет данных о возможных последствиях на земле — пострадавших или разрушений. Местные жители обеспокоены ситуацией, особенно на фоне участившихся сообщений о беспилотниках в разных регионах страны и не только в приграничных районах Белгородской области. .