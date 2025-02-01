Над Губкинским округом заметили беспилотник: местные жители сообщают о взрыве

Posted 1 февраля, 12:48
Published 1 февраля, 12:48
Modified 1 февраля, 12:50
Updated 1 февраля, 12:50
Информация о случившемся появилась в социальных сетях и местных медиа, однако официальных комментариев от властей пока не поступало. Видео сняли в одном из населённых пунктов Губкинского округа.
Неизвестно, кому принадлежал дрон и какие цели он преследовал. Также пока нет данных о возможных последствиях на земле — пострадавших или разрушений. Местные жители обеспокоены ситуацией, особенно на фоне участившихся сообщений о беспилотниках в разных регионах страны и не только в приграничных районах Белгородской области. .
Ждём официальной информации от компетентных органов, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего.