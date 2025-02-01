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Posted 1 февраля, 12:48

Published 1 февраля, 12:48

Modified 1 февраля, 12:50

Updated 1 февраля, 12:50

Над Губкинским округом заметили беспилотник: местные жители сообщают о взрыве

Над Губкинским округом заметили беспилотник: местные жители сообщают о взрыве

1 февраля 2025, 12:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
В Губкинском округе местные жители стали свидетелями тревожного происшествия. В небе был замечен беспилотник самолётного типа, а позже люди услышали звук взрыва.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях и местных медиа, однако официальных комментариев от властей пока не поступало. Видео сняли в одном из населённых пунктов Губкинского округа.

Неизвестно, кому принадлежал дрон и какие цели он преследовал. Также пока нет данных о возможных последствиях на земле — пострадавших или разрушений. Местные жители обеспокоены ситуацией, особенно на фоне участившихся сообщений о беспилотниках в разных регионах страны и не только в приграничных районах Белгородской области. .

Ждём официальной информации от компетентных органов, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего.

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#Евгений Грицков#Видео#Белгородская область#Происшествия#СВО#Губкинский округ
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