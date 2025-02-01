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Posted 1 февраля, 08:18

Published 1 февраля, 08:18

Modified 1 февраля, 08:20

Updated 1 февраля, 08:20

Мужчина с минно-взрывной травмой спустя сутки после взрыва пришёл в больницу

Мужчина с минно-взрывной травмой спустя сутки после взрыва пришёл в больницу

1 февраля 2025, 08:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
За прошедшие сутки в Белгородской области ранения после атак ВСУ получил один человек. Ещё один пострадавший 30 января накануне обратился в больницу.

Итоги атак со стороны Украины на Белгородскую область за последние сутки подвели в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. 31 января в селе Новая Деревня под Белгородом после взрыва беспилотника ранения получил мужчина. Его в состоянии средней тяжести отправили в горбольницу областного центра. в Белгородском районе было три атаки БПЛА, в том числе в Черемошном. Один дрон сбили.

Ещё один раненный 30 января обратился в больницу в последний день месяца. Он получил минно-взрывную травму, восстанавливаться будет амбулаторно.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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