Мужчина с минно-взрывной травмой спустя сутки после взрыва пришёл в больницу

Итоги атак со стороны Украины на Белгородскую область за последние сутки подвели в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. 31 января в селе Новая Деревня под Белгородом после взрыва беспилотника ранения получил мужчина. Его в состоянии средней тяжести отправили в горбольницу областного центра. в Белгородском районе было три атаки БПЛА, в том числе в Черемошном. Один дрон сбили.