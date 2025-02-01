Мать и сын погибли из-за дрона, а в автобусах повысили тарифы: итоги недели

В Разумном 29 января в результате атаки украинского БПЛА на частный дом погибли двухлетний ребёнок и его мать. Также были ранены отец семейства и второй 14-летний ребёнок. Очевидцем происшествия стал житель соседнего дома, который первым заметил дым и сразу же отправился к месту трагедии. Он сообщил журналистам «Мира Белогорья», что в момент атаки вся семья находилась в доме.