Мать и сын погибли из-за дрона, а в автобусах повысили тарифы: итоги недели

Posted 1 февраля, 06:51
Published 1 февраля, 06:51
Modified 1 февраля, 06:53
Updated 1 февраля, 06:53
31 января исполнять обязанности главы администрации Старого Оскола начал Владимир Жданов. Ранее он занимал аналогичную должность в Шебекинском округе. Последнее время он занимал пост первого заместителя главы округа. Сегодня единогласным решением всех депутатов Совета округа чиновник официально приступил к исполнению своих обязанностей.
В Разумном 29 января в результате атаки украинского БПЛА на частный дом погибли двухлетний ребёнок и его мать. Также были ранены отец семейства и второй 14-летний ребёнок. Очевидцем происшествия стал житель соседнего дома, который первым заметил дым и сразу же отправился к месту трагедии. Он сообщил журналистам «Мира Белогорья», что в момент атаки вся семья находилась в доме.
«Мальчика. А потом откопали её [речь о погибшей женщине — прим. ред.]. Я увидел дым, и мы побежали откапывать», — рассказал мужчина.
По Белгороду и Белгородскому району утвердили новые тарифы на проезд в автобусах. По городу это 25 и 30 рублей при оплате по карте и наличными соответственно, а по пригороду — 2,5 рубля картой и 3 рубля наличными за один километр в пути.
Такой тариф будет действовать с 1 февраля 2025 года по минимум 1 февраля 2026 года.
В регионе ходят слухи о продаже производства курятины Геннадия Бобрицкого «Приосколье». Как пишут, говорят эксперты, продать бизнес могут за 30-50 млрд рублей. А покупателем может стать «Агрокомплекс» Ткачёва.
На фоне подобных новостей в авторитетных бизнес-изданиях в структурах меняются руководители. Редакция Бел.Ру пристально следит за делом и уже опубликовало целую серию публикаций по теме.
Редакция Бел.Ру вновь обсудила с экспертами тему строительства крематория в Белгороде. Первые планы на это появились ещё в 2015 году, при Савченко. Потом планируемое место размещения объекта несколько раз переносили, а в 2023 году строительство решили вовсе отменить. Так Белгородская область и осталась без альтернативного метода захоронения.