Годовалая девочка и 4-летний мальчик пострадали в ДТП: их родители были пьяны

Posted 1 февраля, 14:07
Published 1 февраля, 14:07
Modified 1 февраля, 14:09
Updated 1 февраля, 14:09
В ночь на 1 февраля на 26-м километре трассы Белгород — Грайворон произошло ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей. По предварительной информации, 36-летний мужчина на «Ладе Ларгус» не рассчитал скорость и врезался в дорожное ограждение.
В момент аварии в салоне находились двое детей: 4-летний мальчик и девочка, которой через два месяца исполнится два года. Оба ребёнка получили травмы, их положили в больницу. Их 36-летняя мать, которая также была в автомобиле, не пострадала.
Проведённое освидетельствование выявило, что и водитель, и мать детей были пьяны. Материалы дела передали подразделению по делам несовершеннолетних для разбирательства.
Этот инцидент в очередной раз подчёркивает, насколько опасно садиться за руль в нетрезвом виде, особенно когда в машине находятся дети. Вопрос ответственности родителей и водителей за безопасность маленьких пассажиров остаётся крайне актуальным.