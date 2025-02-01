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Posted 1 февраля, 14:07

Published 1 февраля, 14:07

Modified 1 февраля, 14:09

Updated 1 февраля, 14:09

Годовалая девочка и 4-летний мальчик пострадали в ДТП: их родители были пьяны

Годовалая девочка и 4-летний мальчик пострадали в ДТП: их родители были пьяны

1 февраля 2025, 14:07
Фото: ГАИ.
Нетрезвый отец превысил скорость и выехал на дорожное ограждение.

В ночь на 1 февраля на 26-м километре трассы Белгород — Грайворон произошло ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей. По предварительной информации, 36-летний мужчина на «Ладе Ларгус» не рассчитал скорость и врезался в дорожное ограждение.

В момент аварии в салоне находились двое детей: 4-летний мальчик и девочка, которой через два месяца исполнится два года. Оба ребёнка получили травмы, их положили в больницу. Их 36-летняя мать, которая также была в автомобиле, не пострадала.

Проведённое освидетельствование выявило, что и водитель, и мать детей были пьяны. Материалы дела передали подразделению по делам несовершеннолетних для разбирательства.

Этот инцидент в очередной раз подчёркивает, насколько опасно садиться за руль в нетрезвом виде, особенно когда в машине находятся дети. Вопрос ответственности родителей и водителей за безопасность маленьких пассажиров остаётся крайне актуальным.

#Евгений Грицков#Видео
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