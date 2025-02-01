«Единая Россия» проведет акцию «Диктант Победы» в РФ и за рубежом

Posted 1 февраля, 12:17
Published 1 февраля, 12:17
Modified 1 февраля, 12:17
Updated 1 февраля, 12:17
В 2025 году партия «Единая Россия» реализует серию мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке, — сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Наша Победа», которое состоялось накануне, 31 января.
Центральным мероприятием празднования станет «Диктант Победы», который 25 апреля пройдет не только в России. Проект охватит 80 государств мира. Министерство образования и науки РФ организует площадки для участия в международной акции в российских университетах и их филиалах за границей. Напомним, что в прошлом году диктант проходил на 30 локациях, его писали более 2 млн человек.
Важной частью празднования также станет Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1400 школ и вузов страны, имеющих экспозиции, посвященные землякам-участникам СВО. В 2025-м призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей.
Содержание программы во многом определяется тем, что 2025 год глава государства Владимир Путин объявил Годом Защитника Отечества. Владимир Якушев подчеркнул, что много внимания будет уделяться благоустройству мемориалов и памятных мест; мероприятия, связанные с датой Великой Победы, имеют особое значение как для ветеранов, так и для молодежи.
— С одной стороны, мы говорим «спасибо» ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения, — отметил секретарь Генсовета «Единой России».