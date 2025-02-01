«Единая Россия» проведет акцию «Диктант Победы» в РФ и за рубежом

Центральным мероприятием празднования станет «Диктант Победы», который 25 апреля пройдет не только в России. Проект охватит 80 государств мира. Министерство образования и науки РФ организует площадки для участия в международной акции в российских университетах и их филиалах за границей. Напомним, что в прошлом году диктант проходил на 30 локациях, его писали более 2 млн человек.