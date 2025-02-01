bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 12:17

Published 1 февраля, 12:17

Modified 1 февраля, 12:17

Updated 1 февраля, 12:17

«Единая Россия» проведет акцию «Диктант Победы» в РФ и за рубежом

«Единая Россия» проведет акцию «Диктант Победы» в РФ и за рубежом

1 февраля 2025, 12:17
Фото: er.ru.
Партия организует патриотические мероприятия для взрослых и подрастающего поколения.

В 2025 году партия «Единая Россия» реализует серию мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке, — сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Наша Победа», которое состоялось накануне, 31 января.

Центральным мероприятием празднования станет «Диктант Победы», который 25 апреля пройдет не только в России. Проект охватит 80 государств мира. Министерство образования и науки РФ организует площадки для участия в международной акции в российских университетах и их филиалах за границей. Напомним, что в прошлом году диктант проходил на 30 локациях, его писали более 2 млн человек.

Важной частью празднования также станет Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1400 школ и вузов страны, имеющих экспозиции, посвященные землякам-участникам СВО. В 2025-м призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей.

Фото: er.ru

Содержание программы во многом определяется тем, что 2025 год глава государства Владимир Путин объявил Годом Защитника Отечества. Владимир Якушев подчеркнул, что много внимания будет уделяться благоустройству мемориалов и памятных мест; мероприятия, связанные с датой Великой Победы, имеют особое значение как для ветеранов, так и для молодежи.

— С одной стороны, мы говорим «спасибо» ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения, — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика