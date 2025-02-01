Белгородца через суд выгоняют из незаконно построенного из досок дома

Posted 1 февраля, 12:27
Published 1 февраля, 12:27
Modified 1 февраля, 12:30
Updated 1 февраля, 12:30
Суд обязал жителя хутора Чумаки освободить земельный участок, который он занял без разрешения. Решение было принято по иску департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа.
Ответчик должен в течение 90 дней с момента вступления решения суда в силу:
убрать забор, хозяйственные постройки и мусор с участка;
привести землю в порядок.
Кроме того, с него взыскали:
неустойку за каждый день просрочки, если он не выполнит решение суда в срок;
неосновательное обогащение (деньги, которые он получил, используя участок незаконно);
проценты за пользование чужими средствами.
Иск был подан из-за того, что ответчик самовольно занял землю, построил на ней дом без регистрации и занимался фермерством, хотя не имел на это прав. Это вызвало жалобы со стороны других жителей хутора.
Суд установил, что участок находится на земле, собственность на которую не оформлена, а у ответчика нет документов, подтверждающих его право на использование этой территории. Ранее его мать уже привлекалась к ответственности за то, что не освобождала этот участок.
Иск был полностью удовлетворен. Однако в силу решение суда ещё не вступило, его можно обжаловать в выше стоящей инстанции.