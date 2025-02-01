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Posted 1 февраля, 12:27

Published 1 февраля, 12:27

Modified 1 февраля, 12:30

Updated 1 февраля, 12:30

Белгородца через суд выгоняют из незаконно построенного из досок дома

Белгородца через суд выгоняют из незаконно построенного из досок дома

1 февраля 2025, 12:27
Фото: 1MI.
Необычное дело рассматривал старооскольский суд.

Суд обязал жителя хутора Чумаки освободить земельный участок, который он занял без разрешения. Решение было принято по иску департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа.

Ответчик должен в течение 90 дней с момента вступления решения суда в силу:

  • убрать забор, хозяйственные постройки и мусор с участка;

  • привести землю в порядок.

Кроме того, с него взыскали:

  • неустойку за каждый день просрочки, если он не выполнит решение суда в срок;

  • неосновательное обогащение (деньги, которые он получил, используя участок незаконно);

  • проценты за пользование чужими средствами.

Иск был подан из-за того, что ответчик самовольно занял землю, построил на ней дом без регистрации и занимался фермерством, хотя не имел на это прав. Это вызвало жалобы со стороны других жителей хутора.

Суд установил, что участок находится на земле, собственность на которую не оформлена, а у ответчика нет документов, подтверждающих его право на использование этой территории. Ранее его мать уже привлекалась к ответственности за то, что не освобождала этот участок.

Иск был полностью удовлетворен. Однако в силу решение суда ещё не вступило, его можно обжаловать в выше стоящей инстанции.

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#Евгений Грицков#Общество#Старый Оскол#Старооскольский округ#Хутор Чумаки#Незаконно занятый участок
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