bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 12:33

Published 1 февраля, 12:33

Modified 1 февраля, 12:35

Updated 1 февраля, 12:35

День дублёра прошёл в Белгородской области 25 января, в день студента

Белгородец прошёл отбор в том числе в игре «Бункер» и на день стал министром

1 февраля 2025, 12:33
Фото: bel.ru. День дублёра прошёл в Белгородской области 25 января, в день студента
Сюжет
Новости Белгорода
Спонтанное решение Кирилла участвовать в программе дублёров, как рассказал, привело его к успешному прохождению отбора.

Спонтанное участие в проекте

— Как ты согласился стать дублёром? Тебе была интересна сама программа или хотелось получить реальный опыт в будущей профессии на уровне региональной ответственности?

Участие в программе дублёров для молодого человека всё-таки стало спонтанным решением, возникшим после того, как он увидел рекламу о наборе участников. Кирилл говорит, что не ожидал, что пройдет все этапы отбора. Студент отмечает, что для него важно не только получить опыт, но и внести свой вклад в развитие области для безопасности белгородцев.

«Увидел пост губернатора и подумал, что это неплохой социальный проект. Так почему бы не поучаствовать? Думал, что я на первом этапе даже вылечу, а тут — раз прошёл, второй раз прошёл и на финальном этапе отобрали», — ответил он на вопрос журналистки Бел.Ру.

Этапы отбора: от портфолио до деловых игр

— Можешь рассказать о каждом из этапов? Что из себя представлял отбор?

«Первый был заочный, то есть мы отправляли портфолио, видеоролики-визитки, где за минуту нужно рассказать о себе. Я старался, вложился. Первый очный этап проходил в ЦМИ. Это было тестирование на эрудированность — вопросы по истории, экономике, логике и тому подобное. В этот же день была деловая игра. Командная игра на основе сферы бизнеса. Принятие решений, бюджет, прибыль, трата и так далее. Второй этап проходил на Харьковской горе, в школе №21. Там тоже было несколько подпериодов, тоже деловые игры были, кейсы. Строили, ломали, рассуждали, принимали решения».

Что строили и ломали молодые белгородцы? Кирилл говорит, что перед ними поставили такую задачу: им выдали 100 листов бумаги формата А4, из которых они должны были построить устойчивую башню.

«Вот такая командная работа. Также была такая настольная игра, но я о ней раньше не слышал. „Бункер“ или что-то типа такого. По сюжету, команда — это группа людей разных профессий с определёнными навыками, заболеваниями, минусами, плюсами и багажом. После выпавшей карты катастрофы, надо было отобрать людей, которые останутся снаружи, и тех, кто попадёт в бункер, чтобы потом полететь в космос. Программа „Маска“. Кто на Марс полетит».

Третий этап отбора был уже более строгим. Представители администрации и министерств оценивали участников на основе их выступлений и работы в коллективе.

«В нём мы практически не участвовали. Нас отбирали сами руководители управлений и министерств. Но мы непосредственно там были. Стол, человек семь, наверное, или восемь, и руководитель от министерства. Например, большое количество людей было на должность губернатора. Там стол прям битком был набит. За моим столом около 7-8 человек было. Начальник отдела из управления региональной безопасности и по молодёжной политике представитель. Замминистра, Юлия Сергеевна Липовченко».

Для участия в отборе ребята собирали свои портфолио и снимали «визитку»
Для участия в отборе ребята собирали свои портфолио и снимали «визитку». Фото: 1MI
По «блату»? Гладков ответил на претензии по отбору белгородцев на день дублёра
Узнать подробнее

Подготовка и ожидания

— Как вы готовились к самому дню дублёра? Вам что-то объясняли?

Подготовка ко дню дублёра началась до самого события, вспоминает Кирилл Ковальский. Участники программы должны были прибыть в здание правительства рано утром. Молодой заместитель замгубернатора по региональной безопасности, несмотря на то, что совсем не спал, пришёл вовремя.

«Первый день, это, по-моему, вторник или среда, нас пригласили. В 6:30 мы уже были в здании правительства. Такое время непривычное немножко. Но вообще, мне не привыкать. Для меня как? Сказали время. Сказали — значит надо. Да, да, встану. Тяжело, но встану. Приехали, около шести было, и меня начальник отдела, Юрий Евгеньевич [Юрий Епишев, начальник отдела профилактики правонарушений и работы с организациями правоохранительной направленности, прим.ред], за руку хватает: „Пошли, будем знакомиться“. В тот день познакомились с Сергеем Вячеславовичем [Дядькиным, прим.ред.], рассуждали на разные темы. Меня спросил, чем занимаюсь, где учусь и тому подобное, чем увлекаюсь. Вот это первое. И как-то между делом проскользнуло: „Сегодня вечером едем. Поедешь? — Поеду“».
Чтобы работать и совершить выезд, Кириллу пришлось не спать
Чтобы работать и совершить выезд, Кириллу пришлось не спать. Фото: 1MI

Далее он рассказал журналистке Бел.Ру о первом знакомстве с губернатором и ознакомлении с задачами, которые поставили перед ним на день дублёра. После этого Кирилл уже окончательно осознал, что это не только возможность понаблюдать за работой власти, но и реальная ответственность. Вечером молодой человек, как рассказал, отправился вместе с Сергеем Дядькиным на рабочий выезд.

«Мне сказали, что в 22:00 должен быть тут, в здании правительства. Обсуждали, так сказать, всё как вводный урок. Кого-то отпустили, кого-то нет. Кто-то с министрами дальше работал, я поехал домой, чуть отдохнуть. После — пришёл ко времени, и мы поехали в Старый Оскол, после Губкина. В Старом Осколе мы были в час, а в Губкине в три часа ночи. Там мероприятия ответственные — секретная информация, не имею права раскрывать. И только часов в шесть я был дома. Надо было одеться, помыться и тому подобное. Как в армии всё быстро пытался сделать. Бегу, на ходу ставлю чайник, снимаю и меняю рубашку, глажу то, глажу это, бегу в душ. В течение полутора суток без сна», — вспоминает дублёр Сергея Дядькина.
Рабочая поездка по делам белгородской региональной безопасности длилась всю ночь и до самого утра
Рабочая поездка по делам белгородской региональной безопасности длилась всю ночь и до самого утра. Фото: 1MI
Белгородцы смогут на один день стать губернатором, его замом или министром
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области представили нового начальника молодёжного управленияГладков рассказал о старте проекта «Первое рабочее место» для белгородской молодёжиВместо минздрава выбрала бизнес: как прошёл день дублёра бизнес-омбудсмена
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Правительство#Интервью#Социальный проект#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Региональная безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика