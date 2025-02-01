Белгородец прошёл отбор в том числе в игре «Бункер» и на день стал министром

«Первый был заочный, то есть мы отправляли портфолио, видеоролики-визитки, где за минуту нужно рассказать о себе. Я старался, вложился. Первый очный этап проходил в ЦМИ. Это было тестирование на эрудированность — вопросы по истории, экономике, логике и тому подобное. В этот же день была деловая игра. Командная игра на основе сферы бизнеса. Принятие решений, бюджет, прибыль, трата и так далее. Второй этап проходил на Харьковской горе, в школе №21. Там тоже было несколько подпериодов, тоже деловые игры были, кейсы. Строили, ломали, рассуждали, принимали решения».