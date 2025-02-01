Белгородец прошёл отбор в том числе в игре «Бункер» и на день стал министром

Posted 1 февраля, 12:33
Published 1 февраля, 12:33
Modified 1 февраля, 12:35
Updated 1 февраля, 12:35
— Как ты согласился стать дублёром? Тебе была интересна сама программа или хотелось получить реальный опыт в будущей профессии на уровне региональной ответственности?
Участие в программе дублёров для молодого человека всё-таки стало спонтанным решением, возникшим после того, как он увидел рекламу о наборе участников. Кирилл говорит, что не ожидал, что пройдет все этапы отбора. Студент отмечает, что для него важно не только получить опыт, но и внести свой вклад в развитие области для безопасности белгородцев.
«Увидел пост губернатора и подумал, что это неплохой социальный проект. Так почему бы не поучаствовать? Думал, что я на первом этапе даже вылечу, а тут — раз прошёл, второй раз прошёл и на финальном этапе отобрали», — ответил он на вопрос журналистки Бел.Ру.
— Можешь рассказать о каждом из этапов? Что из себя представлял отбор?
«Первый был заочный, то есть мы отправляли портфолио, видеоролики-визитки, где за минуту нужно рассказать о себе. Я старался, вложился. Первый очный этап проходил в ЦМИ. Это было тестирование на эрудированность — вопросы по истории, экономике, логике и тому подобное. В этот же день была деловая игра. Командная игра на основе сферы бизнеса. Принятие решений, бюджет, прибыль, трата и так далее. Второй этап проходил на Харьковской горе, в школе №21. Там тоже было несколько подпериодов, тоже деловые игры были, кейсы. Строили, ломали, рассуждали, принимали решения».
Что строили и ломали молодые белгородцы? Кирилл говорит, что перед ними поставили такую задачу: им выдали 100 листов бумаги формата А4, из которых они должны были построить устойчивую башню.
«Вот такая командная работа. Также была такая настольная игра, но я о ней раньше не слышал. „Бункер“ или что-то типа такого. По сюжету, команда — это группа людей разных профессий с определёнными навыками, заболеваниями, минусами, плюсами и багажом. После выпавшей карты катастрофы, надо было отобрать людей, которые останутся снаружи, и тех, кто попадёт в бункер, чтобы потом полететь в космос. Программа „Маска“. Кто на Марс полетит».
Третий этап отбора был уже более строгим. Представители администрации и министерств оценивали участников на основе их выступлений и работы в коллективе.
«В нём мы практически не участвовали. Нас отбирали сами руководители управлений и министерств. Но мы непосредственно там были. Стол, человек семь, наверное, или восемь, и руководитель от министерства. Например, большое количество людей было на должность губернатора. Там стол прям битком был набит. За моим столом около 7-8 человек было. Начальник отдела из управления региональной безопасности и по молодёжной политике представитель. Замминистра, Юлия Сергеевна Липовченко».
— Как вы готовились к самому дню дублёра? Вам что-то объясняли?
Подготовка ко дню дублёра началась до самого события, вспоминает Кирилл Ковальский. Участники программы должны были прибыть в здание правительства рано утром. Молодой заместитель замгубернатора по региональной безопасности, несмотря на то, что совсем не спал, пришёл вовремя.
«Первый день, это, по-моему, вторник или среда, нас пригласили. В 6:30 мы уже были в здании правительства. Такое время непривычное немножко. Но вообще, мне не привыкать. Для меня как? Сказали время. Сказали — значит надо. Да, да, встану. Тяжело, но встану. Приехали, около шести было, и меня начальник отдела, Юрий Евгеньевич [Юрий Епишев, начальник отдела профилактики правонарушений и работы с организациями правоохранительной направленности, прим.ред], за руку хватает: „Пошли, будем знакомиться“. В тот день познакомились с Сергеем Вячеславовичем [Дядькиным, прим.ред.], рассуждали на разные темы. Меня спросил, чем занимаюсь, где учусь и тому подобное, чем увлекаюсь. Вот это первое. И как-то между делом проскользнуло: „Сегодня вечером едем. Поедешь? — Поеду“».
Далее он рассказал журналистке Бел.Ру о первом знакомстве с губернатором и ознакомлении с задачами, которые поставили перед ним на день дублёра. После этого Кирилл уже окончательно осознал, что это не только возможность понаблюдать за работой власти, но и реальная ответственность. Вечером молодой человек, как рассказал, отправился вместе с Сергеем Дядькиным на рабочий выезд.
«Мне сказали, что в 22:00 должен быть тут, в здании правительства. Обсуждали, так сказать, всё как вводный урок. Кого-то отпустили, кого-то нет. Кто-то с министрами дальше работал, я поехал домой, чуть отдохнуть. После — пришёл ко времени, и мы поехали в Старый Оскол, после Губкина. В Старом Осколе мы были в час, а в Губкине в три часа ночи. Там мероприятия ответственные — секретная информация, не имею права раскрывать. И только часов в шесть я был дома. Надо было одеться, помыться и тому подобное. Как в армии всё быстро пытался сделать. Бегу, на ходу ставлю чайник, снимаю и меняю рубашку, глажу то, глажу это, бегу в душ. В течение полутора суток без сна», — вспоминает дублёр Сергея Дядькина.