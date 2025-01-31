Зимней погоды не будет? Как в Белгороде начнётся февраль

По всей области температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от -1 °С до +4 °С, а в дневное — от +1 °С до+6 °С. В областном центре минусовой температуры ждать не стоит — минимальная отметка составит +1 °С, а максимальная — до +5 °С.