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Posted 31 января, 14:17

Published 31 января, 14:17

Modified 31 января, 14:17

Updated 31 января, 14:17

В Белгороде в начале февраля немного похолодает

Зимней погоды не будет? Как в Белгороде начнётся февраль

31 января 2025, 14:17
Фото: 1MI.

В Белгороде в начале февраля немного похолодает

Сюжет
Погода
Ожидаются осадки в виде дождя и снега, а столбик термометра задержится на плюсовых отметках.

Первые дни февраля в Белгородской области не будут похожи на зиму: погода будет облачной, но с прояснениями.

Первого числа, в субботу, в дневное время в регионе могут выпасть дожди вперемешку со снегом. В некоторых районах может наблюдаться туман. Порывы ветра южной четверти достигнут 4-9 м/с ночью и 7-12 м/с днём.

По всей области температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от -1 °С до +4 °С, а в дневное — от +1 °С до+6 °С. В областном центре минусовой температуры ждать не стоит — минимальная отметка составит +1 °С, а максимальная — до +5 °С.

В воскресенье, 2 февраля, день может пройти без осадков, но со снегом и дождём ночью. Ветер сменит направление на западное и не усилится больше 11 м/с.

Столбик термометра по региону составит -3…+2 °С ночью и -2…+3 °С днём, а в Белгороде — около нуля и +1…+3 °С соответственно.

Чего ждать от погоды в феврале в Белгороде: мороз со снегом или опять туманы и дожди?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Снег#Белгород
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