Зимней погоды не будет? Как в Белгороде начнётся февраль

Posted 31 января, 14:17
Published 31 января, 14:17
Modified 31 января, 14:17
Updated 31 января, 14:17
Первые дни февраля в Белгородской области не будут похожи на зиму: погода будет облачной, но с прояснениями.
Первого числа, в субботу, в дневное время в регионе могут выпасть дожди вперемешку со снегом. В некоторых районах может наблюдаться туман. Порывы ветра южной четверти достигнут 4-9 м/с ночью и 7-12 м/с днём.
По всей области температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от -1 °С до +4 °С, а в дневное — от +1 °С до+6 °С. В областном центре минусовой температуры ждать не стоит — минимальная отметка составит +1 °С, а максимальная — до +5 °С.
В воскресенье, 2 февраля, день может пройти без осадков, но со снегом и дождём ночью. Ветер сменит направление на западное и не усилится больше 11 м/с.
Столбик термометра по региону составит -3…+2 °С ночью и -2…+3 °С днём, а в Белгороде — около нуля и +1…+3 °С соответственно.