Высаживать не будут? Как и сколько контролёров работают в автобусах Белгорода

Posted 31 января, 10:09
Published 31 января, 10:09
Modified 31 января, 10:09
Updated 31 января, 10:09
После введения оплаты проезда при входе в автобусах начали работать контролёры. Однако надолго они там не задержались: проверяющих пассажиры встречают редко.
Но кое-где они всё ещё есть: журналисты Go31 выяснили, что проверками в автобусах, курсирующих по Белгороду и Белгородскому району, занимаются семь человек. Теперь они не только следят за оплатой проезда, но и за выполнением водителем всех указанных в договоре с перевозчиком требований.
Интересно, что из-за неспокойной оперативной обстановки, контролёры теперь сначала требуют оплату от безбилетников, а в случае отказа уже высаживают из автобуса.
Напомним, что с 1 февраля в Белгородской агломерации будет 130 маршрутов — их обслужат 507 автобусов. Таким образом, на одного контролёра придётся примерно 72 единицы общественных транспорта.