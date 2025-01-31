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Posted 31 января, 10:09

Published 31 января, 10:09

Modified 31 января, 10:09

Updated 31 января, 10:09

Контролёры всё же есть в белгородских автобусах

Высаживать не будут? Как и сколько контролёров работают в автобусах Белгорода

31 января 2025, 10:09
Фото: 1MI. Контролёры всё же есть в белгородских автобусах

В минтрансе назвали число контролёров, работающих в белгородских автобусах

Сюжет
Автобусы
В белгородских автобусах всё ещё можно встретить контролёров, однако их количество резко уменьшилось. Какой теперь у них принцип работы, выяснили журналисты.

После введения оплаты проезда при входе в автобусах начали работать контролёры. Однако надолго они там не задержались: проверяющих пассажиры встречают редко.

Но кое-где они всё ещё есть: журналисты Go31 выяснили, что проверками в автобусах, курсирующих по Белгороду и Белгородскому району, занимаются семь человек. Теперь они не только следят за оплатой проезда, но и за выполнением водителем всех указанных в договоре с перевозчиком требований.

Интересно, что из-за неспокойной оперативной обстановки, контролёры теперь сначала требуют оплату от безбилетников, а в случае отказа уже высаживают из автобуса.

Напомним, что с 1 февраля в Белгородской агломерации будет 130 маршрутов — их обслужат 507 автобусов. Таким образом, на одного контролёра придётся примерно 72 единицы общественных транспорта.

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#Александра Склярова#Белгородский район#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Оплата проезда#Контролёры
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