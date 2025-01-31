Высаживать не будут? Как и сколько контролёров работают в автобусах Белгорода

Но кое-где они всё ещё есть: журналисты Go31 выяснили, что проверками в автобусах, курсирующих по Белгороду и Белгородскому району, занимаются семь человек. Теперь они не только следят за оплатой проезда, но и за выполнением водителем всех указанных в договоре с перевозчиком требований.