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Posted 31 января, 16:01

Published 31 января, 16:01

Modified 31 января, 16:01

Updated 31 января, 16:01

В России проиндексируют пособия и выплаты

Выплаты увеличатся, а жизнь мигрантов в РФ станет сложнее? Что изменится в феврале

31 января 2025, 16:01
Фото: 1MI. В России проиндексируют пособия и выплаты

В феврале 2025 года белгородцев ждут изменения в законодательстве

Среди ключевых нововведений — индексация выплат и материнского капитала, упрощённый порядок получения удостоверения ветерана для добровольцев, а также новые правила для мигрантов.

Повышение социальных выплат

Размер более 40 пособий увеличится на 9,5%. Правительство приняло решение проиндексировать выплаты с учётом уровня инфляции.

В список входят:

  • единовременное пособие при рождении ребёнка,
  • выплаты по уходу за ребёнком,
  • ежемесячная денежная выплата ветеранам,
  • пособия для семей с детьми-инвалидами и людей с первой группой инвалидности с детства.

Также изменится размер материнского капитала. Если семья ранее не получала сертификат на первого ребёнка, при рождении второго сумма составит 912 200 рублей. Если же документ уже оформлен, дополнительная выплата достигнет 222 000 рублей. Для первенца сумма материнского капитала достигнет 690 266 рублей.

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Перерасчёт доплат к пенсиям

Работники гражданской авиации и угольной промышленности с 1 февраля получат обновлённые доплаты к пенсии. Эти суммы зависят от стажа и среднего дохода.

Такие перерасчёты проводятся четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре.

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Упрощённая выдача удостоверения ветерана для добровольцев

Со 2 февраля участники добровольческих формирований смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без подачи заявления. Воинские части, на базе которых создавались такие формирования, самостоятельно направят необходимые документы в военкоматы. После проверки данных удостоверение можно будет забрать лично или через доверенное лицо, пишет «Парламентская газета».

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Новые меры против нелегальных мигрантов

С 5 февраля полиция получит полномочия по принятию решений о выдворении иностранных граждан. Ранее эти вопросы рассматривал только суд.

Также ужесточатся меры для тех, кто не имеет законного права находиться в России. Теперь им запретят:

  • вступать в брак,
  • открывать бизнес,
  • покупать недвижимость и автомобили,
  • получать водительские права,
  • открывать счета в банках и отправлять денежные переводы.

Такие мигранты окажутся под режимом высылки, наряду с депортацией и административным выдворением.

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Завершение срока подачи заявлений на IT-отсрочку

5 февраля истекает срок подачи заявок на весеннюю отсрочку от службы в армии для IT-специалистов. В северных регионах этот срок продлится до 6 марта.

Отсрочку могут получить мужчины от 18 до 30 лет, работающие полный день в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев за год, предшествовавший призыву. Также на неё могут претендовать недавние выпускники, если они трудоустроились в течение года после окончания учебного заведения, сообщает РБК.

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С декабря в России вступили в силу законы, которые затронули миграционную политику, социальные меры поддержки и порядок регистрации недвижимости. Ужесточились наказания за подделку документов для нелегальной миграции, а сдача экзаменов для иностранцев стала прозрачнее за счёт запрета на участие посредников. Участников специальной военной операции освободили от исполнительского сбора и списали им часть кредитов. Пропаганду отказа от деторождения запретили на законодательном уровне. Кроме того, упроститили регистрацию машино-мест, а осуждённые в СИЗО получили больше возможностей для свиданий.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Мигранты#Россия#Ветеран#Отсрочка#Белгород#Новые законы
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