Выплаты увеличатся, а жизнь мигрантов в РФ станет сложнее? Что изменится в феврале

С декабря в России вступили в силу законы, которые затронули миграционную политику, социальные меры поддержки и порядок регистрации недвижимости. Ужесточились наказания за подделку документов для нелегальной миграции, а сдача экзаменов для иностранцев стала прозрачнее за счёт запрета на участие посредников. Участников специальной военной операции освободили от исполнительского сбора и списали им часть кредитов. Пропаганду отказа от деторождения запретили на законодательном уровне. Кроме того, упроститили регистрацию машино-мест, а осуждённые в СИЗО получили больше возможностей для свиданий.