Всё-таки Жданов? Уже сегодня старооскольцы узнают имя нового главы муниципалитета

Posted 31 января, 11:36
Published 31 января, 11:36
Modified 31 января, 11:38
Updated 31 января, 11:38
В Старооскольском горокруге комиссия конкурса по замещению должности главы муниципалитета завершила свою работу. По итогам голосования больше всего баллов набрал и. о. главы администрации Владимир Жданов. Он получил 290 очков.
За должность также борются директор по строительству «Боше строй-инвест» Сергей Плутахин и замначальника управления по развитию физкультуры и массового спорта округа Виктор Какоткин.
Кто из них станет мэром Старого Оскола, определят депутаты. Их встреча состоится сегодня, 31 января, в три часа дня.
Напомним, что кандидатуру шебекинского чиновника на пост главы Старооскольского округа порекомендовал Вячеслав Гладков. Некоторые жители встретили эту новость неоднозначно: они просили поставить на должность местного чиновника.
Спустя время Жданов всё же вошёл в старооскольскую администрацию, но в роли первого зама. Когда же в округе стартовал конкурс, он подал документы для участия.
Экс-мэр Андрей Чесноков сложил свои полномочия в декабре.