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Posted 31 января, 08:03

Published 31 января, 08:03

Modified 31 января, 08:03

Updated 31 января, 08:03

Удар по нефтебазе в Белгороде 1 апреля 2022 года

Волгоградец оправдал удар по нефтебазе в Белгороде и получил четыре года колонии

31 января 2025, 08:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Удар по нефтебазе в Белгороде 1 апреля 2022 года
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Новости Белгорода
Речь идёт об атаке ВСУ на Белгородскую область в апреле 2022 года. Мужчина опубликовал в Сети комментарий, оправдывающий удар.

Южный окружной военный суд вынес приговор 45-летнему жителю Волгоградской области, признав его виновным в публичном оправдании террористической деятельности. Мужчина получил четыре года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону, пишет ТАСС.

Следствие установило, что волгоградец разместил на одном из видеохостингов комментарий, в котором оправдывал атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Происшествие случилось 1 апреля 2022 года, когда с использованием двух боевых вертолетов был совершён удар.

1 апреля около 5:30 два украинских вертолёта, летевших на сверхмалой высоте, нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. В результате возник пожар, который ликвидировали только к утру следующего дня.

Помимо лишения свободы, суд запретил мужчине в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием электронных сетей.

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом УФСБ по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (Публичное оправдание терроризма в интернете).

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Ранее жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма. Мужчина опубликовал в своём Telegram-канале пост, поддерживающий обстрел Белгорода, произошедший 15 февраля 2024 года. В результате той атаки погибли пять человек, включая годовалого ребёнка, и 19 человек получили ранения.

Суд признал петербуржца виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Мужчина объяснил свои действия эмоциональным состоянием, связанным с работой. Кроме штрафа, суд запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Сети.

А жителя Кирова арестовали за оправдание обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Мужчина публично одобрил террористическую атаку в интернете и призывал к продолжению подобных действий на территории России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде. Кировчанину грозило до семи лет лишения свободы.

Напомним, в результате обстрела Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

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