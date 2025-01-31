Волгоградец оправдал удар по нефтебазе в Белгороде и получил четыре года колонии

А жителя Кирова арестовали за оправдание обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Мужчина публично одобрил террористическую атаку в интернете и призывал к продолжению подобных действий на территории России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде. Кировчанину грозило до семи лет лишения свободы.