В приграничном районе Белгородской области официально утвердили главу

Posted 31 января, 07:10
Published 31 января, 07:10
Modified 31 января, 07:12
Updated 31 января, 07:12
В Краснояружском районе Белгородской области назначили нового руководителя администрации. Им стал Виталий Кутоманов. Депутаты Муниципального совета единогласно поддержали его кандидатуру. Во время заседания он принёс присягу.
Он уже обозначил ключевые направления работы на ближайшие пять лет. Среди приоритетов — безопасность жителей, развитие инфраструктуры, участие в федеральных и губернаторских программах, поддержка инициатив граждан, а также помощь семьям участников СВО.
Виталий Кутоманов ранее занимал пост и. о. главы Краснояружского района, а до этого был первым замглавы Ракитянского района по строительству, транспорту и ЖКХ. Также у него большой опыт работы в системе РЖД, где он занимал руководящие должности.
Предыдущего главу района Андрея Миськова после четырёх лет работы перевели в Новооскольский округ временно исполняющим обязанности.