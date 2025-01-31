В боевых действиях Великой Отечественной участвовали 66 живущих белгородцев

Posted 31 января, 08:02
Published 31 января, 08:02
Modified 31 января, 08:04
Updated 31 января, 08:04
В России всех участников Великой Отечественной войны удостоят звания почётных граждан своих городов или субъектов. Эта инициатива, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была предложена Министерством обороны РФ.
Кроме того, президент подписал указ, согласно которому ветераны получат по 80 тысяч рублей. Эта форма поддержки будет распространена на бойцов фронта, их супругов, а также бывших узников концлагерей. Выплата будет осуществлена труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Кроме того, деньги будут переданы тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также участвовал в строительстве оборонительных сооружений.
По данным региональных властей, на территории Белгородчины на 1 января проживают 2583 ветерана. Среди них:
Средний возраст ветеранов на Белгородчине составляет 89 лет. Что касается непосредственных участников войны, их средний возраст достигает 98 лет.
В правительстве отметили, что в региональное министерство соцзащиты в прошлом году обращений от ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны не поступало.
Ветераны имеют право получить жильё за счёт средств федеральной казны. При этом ветеран должен быть признан нуждающимся и состоять на учёте.
На 23 января этого года в сводном списке ветеранов и членов семей погибших или умерших инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в области не числится ни одного человека.
В правительстве подчеркнули, что местные органы власти регулярно проводят обследования условий жизни ветеранов и оказывают им необходимую поддержку. В 2024 году текущий ремонт помещений выполнили для 24 белгородских инвалидов и ветеранов, из которых 19 человек проживают в сёлах. Кроме того, капремонт осуществили для пяти ветеранов.
Для улучшения качества и доступности медпомощи ветеранам и лицам, приравненным к ним, медико-санитарная помощь предоставляется в поликлиниках по месту жительства. Во всех медорганизациях области действует принцип обслуживания данного контингента в первую очередь и определены часы приёма в поликлиниках.
Некоторые территории области имеют отдельные кабинеты для приёма ветеранов. В стационарах больниц есть палаты для помощи этой категории пациентов. На 28 декабря прошлого года медпомощь получили 10 454 ветерана, в том числе 10 452 на дому.
Кроме того, консультативная и реабилитационная помощь ветеранам предоставляется в «Госпитале для ветеранов войн». В прошлом году реабилитационное лечение получили 203 человека (в том числе 152 человека — на геронтологических койках), количество амбулаторно-поликлинических посещений составило 7127.
А ещё в прошлом году 4485 ветеранов прошли диспансеризацию на дому.
На 28 декабря прошлого года в региональный сегмент Федерального регистра лиц, которые сохранили право на получение набора соцуслуг, входило 300 инвалидов, участников войны и приравненных к ним категорий. По итогам для данной категории белгородцев выписали 4153 рецепта, из них обслужили — 4104 (98,8% от выданных).
Кроме этого, ветеранам, которые имеют право на получение набора социальных услуг, но проживают в отдалённых сёлах, лекарства привозят на дом. Это делают выездные врачебные бригады, средние медработники и соцработники.
Напомним, в Белгородской области в ближайшее время запустится собственная региональная инициатива «Сталь», направленная на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции. Это решение было принято в рамках федеральной инициативы «Время героев». Основная цель — помочь военнослужащим в интеграции в гражданскую жизнь после окончания службы.
Программа «Сталь» предполагает предоставление военнослужащим возможности пройти специализированное обучение. После его завершения они могут претендовать на вакантные места в органах муниципальной и региональной власти. Это позволит продолжить служение Отечеству в новом качестве, используя полученные навыки и опыт для выстраивания эффективных отношений с населением и решения актуальных проблем в регионе.