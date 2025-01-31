В боевых действиях Великой Отечественной участвовали 66 живущих белгородцев

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому ветераны получат по 80 тысяч рублей. Эта форма поддержки будет распространена на бойцов фронта, их супругов, а также бывших узников концлагерей. Выплата будет осуществлена труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Кроме того, деньги будут переданы тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также участвовал в строительстве оборонительных сооружений.