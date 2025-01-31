В Белгородской области снова откроют проект «К соседям в гости» на более 20 тыс людей

Posted 31 января, 17:15
Published 31 января, 17:15
Modified 31 января, 17:31
Updated 31 января, 17:31
В мае этого года правительство Белгородской области, как заявил губернатор, снова запустит проект «К соседям в гости». Он действовал и в 2024 году.
Суть программы — возможность ушедшим на заслуженный отдых, т. е. пожилым жителям региона, посетить различные уголки Белгородской области, посмотреть на их развитие и поделиться впечатлениями, заявил в своём видео обращении Вячеслав Гладков.
Также он сообщил, что в 2025 году решено расширить его объём более чем вдвое, обещают белгородцам. Таким образом, более 20 тысяч пожилых граждан смогут воспользоваться этой инициативой.
В прошлом году участие в проекте смогли принять только 9 тыс человек. Проект запустили в начале лета. Губернатор заявил, что программа в тот момент пользовалась большой популярностью у белгородцев старшего возраста.