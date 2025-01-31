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Posted 31 января, 17:15

Published 31 января, 17:15

Modified 31 января, 17:31

Updated 31 января, 17:31

Соцпрограммы

В Белгородской области снова откроют проект «К соседям в гости» на более 20 тыс людей

31 января 2025, 17:15
Фото: Изображение Midjourney. Соцпрограммы

В 2025 году белгородцы снова могут воспользоваться проектом «К соседям в гости»

Сюжет
Инициатива
В регионе анонсировали возобновление программы «К соседям в гости», которая позволит пожилым белгородцам путешествовать по региону, с планами на расширение в 2025 году.

В мае этого года правительство Белгородской области, как заявил губернатор, снова запустит проект «К соседям в гости». Он действовал и в 2024 году.

Суть программы — возможность ушедшим на заслуженный отдых, т. е. пожилым жителям региона, посетить различные уголки Белгородской области, посмотреть на их развитие и поделиться впечатлениями, заявил в своём видео обращении Вячеслав Гладков.

Также он сообщил, что в 2025 году решено расширить его объём более чем вдвое, обещают белгородцам. Таким образом, более 20 тысяч пожилых граждан смогут воспользоваться этой инициативой.

В прошлом году участие в проекте смогли принять только 9 тыс человек. Проект запустили в начале лета. Губернатор заявил, что программа в тот момент пользовалась большой популярностью у белгородцев старшего возраста.

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