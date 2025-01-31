В Белгородской области осудили директора школы за фиктивное трудоустройство

Это не первый подобный случай в Белгородской области. Ранее директор Харьковской школы в Ровеньском районе Белгородской области фиктивно трудоустраивала сотрудников, а их зарплату забирала себе. За два года она незаконно получила 124 тысячи рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил штраф в 200 тысяч рублей.