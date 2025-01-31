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Posted 31 января, 12:20

Published 31 января, 12:20

Modified 31 января, 12:22

Updated 31 января, 12:22

Директора поймали на фиктивном трудоустройстве

В Белгородской области осудили директора школы за фиктивное трудоустройство

31 января 2025, 12:20
Фото: 1MI. Директора поймали на фиктивном трудоустройстве
Директор школы в Белгородской области устроил фиктивных сотрудников ради незаконного заработка. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Белгородской области выявили коррупционную схему в одном из муниципальных общеобразовательных учреждений региона. Должностное лицо организовало фиктивное трудоустройство граждан, используя своё служебное положение для незаконного обогащения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере»). Суд признал фигуранта виновным.

С учётом того, что он признал вину и сотрудничал со следствием, ему назначили штраф и запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Приговор уже вступил в силу.

Это не первый подобный случай в Белгородской области. Ранее директор Харьковской школы в Ровеньском районе Белгородской области фиктивно трудоустраивала сотрудников, а их зарплату забирала себе. За два года она незаконно получила 124 тысячи рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил штраф в 200 тысяч рублей.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Директор школы#Белгород#Фиктивное трудоустройство
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