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Posted 31 января, 10:25

Published 31 января, 10:25

Modified 31 января, 10:31

Updated 31 января, 10:31

В Белгороде утвердили новые тарифы на проезд: повышение уже в феврале

В Белгороде утвердили новые тарифы на проезд: повышение уже в феврале

31 января 2025, 10:25
Фото: 1MI.
С задержкой на месяц, но всё же повышение грядет стоимости проезда в автобусах. Сколько будут платить белгородцы с 1 февраля?

С 1 февраля 2025 года в Белгородской агломерации всё же повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате безналичным способом и проезду внутри города оплатить необходимо будет 25 рублей, на 5 рублей больше, чем раньше, а за наличные — 30 рублей. В пригороде тарифы рассчитываются за один пройдённый километр пути. Это 3 рубля за наличные и 2,5 при оплате по карте.

Данный тариф устанавливается сроком на один год.

Фактическая стоимость проезда в агломерации, оценивается в 58 рублей, но пассажиры всегда платят меньше, так как часть расходов оплачивает перевозчикам бюджет.

Даже тут не успели в срок: почему в Белгороде так и не выросла плата за проезд?
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#Алёна Мальцева#Белгород
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