В Белгороде утвердили новые тарифы на проезд: повышение уже в феврале

С 1 февраля 2025 года в Белгородской агломерации всё же повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате безналичным способом и проезду внутри города оплатить необходимо будет 25 рублей, на 5 рублей больше, чем раньше, а за наличные — 30 рублей. В пригороде тарифы рассчитываются за один пройдённый километр пути. Это 3 рубля за наличные и 2,5 при оплате по карте.