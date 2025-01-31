В 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше средств

В 2024 году объём средств, собранных на платформе «СберВместе», увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. За этот период россияне пожертвовали на благотворительность 448 миллионов рублей. За прошлый год было совершено 376 тысяч пожертвований, 364 сбора успешно завершены. Люди чаще всего направляли средства фондам, которые помогают детям.