В 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше средств

Posted 31 января, 14:59
Published 31 января, 14:59
Modified 31 января, 14:59
Updated 31 января, 14:59
В 2024 году объём средств, собранных на платформе «СберВместе», увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. За этот период россияне пожертвовали на благотворительность 448 миллионов рублей. За прошлый год было совершено 376 тысяч пожертвований, 364 сбора успешно завершены. Люди чаще всего направляли средства фондам, которые помогают детям.
Организаторы сообщают, что в 2024 году был установлен новый рекорд по сумме пожертвований, сделанных через платформу. Кроме того, растёт число людей, которые оформляют регулярные подписки, когда с их карт ежемесячно автоматически перечисляются средства в пользу одного или нескольких фондов.
В 2024 году на платформе лидирует по объёму собранных средств акция с подарками к Новому году для детей и подростков с особенностями ментального развития или сирот. В ходе акции удалось собрать 25 миллионов рублей. Эти деньги будут переданы НКО, которые занимаются организацией развивающих мероприятий для детей.
Люди также активно жертвовали средства в поддержку детей с опухолями мозга (18 млн рублей, Фонд Константина Хабенского), пострадавших в Курской области (15 млн, Российский Красный Крест) и ветеранов (15 млн рублей, фонд «Память Поколений»).