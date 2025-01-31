Гладков: ямочный ремонт в Белгородской области начнут досрочно

В Белгороде определили самые проблемные участки дорог, где зафиксировано наибольшее количество ям и выбоин. В их числе проспект Ватутина, улица Волчанская, развязка в районе Ротонды и Михайловское шоссе. В областном центре ремонтом занимались несколько компаний. Контракты заключили на десятки и сотни миллионов рублей. Крупнейшими подрядчиками были «Белгороддорстрой» (610 млн рублей) и «Автодорстрой-подрядчик» (488 млн рублей). Также работы выполняли «Дортэкс» (21,3 млн рублей) и «Асфальт сервис» (3,9 млн рублей).