Гладков: ямочный ремонт в Белгородской области начнут досрочно

Posted 31 января, 06:38
Published 31 января, 06:38
Modified 31 января, 09:02
Updated 31 января, 09:02
В Белгородской области из-за потепления готовы досрочно начать ямочный ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В этом году ранняя весна заставляет нас досрочно, как никогда, начать ямочный ремонт дорог», — написал он.
По его словам, в первом квартале 2025 года планируется отремонтировать более 24 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Самый большой объём работ проведут в Алексеевском и Старооскольском округах, а также в Белгороде.
Губернатор подчеркнул, что, как и всегда, от дорожных служб ждут качественного выполнения работ.
На начало 2024 года на белгородских дорогах выявили более 6 тысяч квадратных метров ям и выбоин. В минтрансе объяснили, что основная причина — резкие перепады температуры.
Аварийный ремонт проводили с осени 2023 года во всех муниципалитетах региона. Дорожники использовали литый асфальтобетон, который можно укладывать даже в холодную погоду при температуре до -10°C.
В Белгороде определили самые проблемные участки дорог, где зафиксировано наибольшее количество ям и выбоин. В их числе проспект Ватутина, улица Волчанская, развязка в районе Ротонды и Михайловское шоссе. В областном центре ремонтом занимались несколько компаний. Контракты заключили на десятки и сотни миллионов рублей. Крупнейшими подрядчиками были «Белгороддорстрой» (610 млн рублей) и «Автодорстрой-подрядчик» (488 млн рублей). Также работы выполняли «Дортэкс» (21,3 млн рублей) и «Асфальт сервис» (3,9 млн рублей).