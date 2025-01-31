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Posted 31 января, 06:38

Published 31 января, 06:38

Modified 31 января, 09:02

Updated 31 января, 09:02

Из-за тёплой погоды ямочный ремонт начнётся раньше

Гладков: ямочный ремонт в Белгородской области начнут досрочно

31 января 2025, 06:38
Фото: 1MI. Из-за тёплой погоды ямочный ремонт начнётся раньше
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Губернатор
В Белгородской области из-за потепления досрочно начнут ямочный ремонт. В первом квартале планируют восстановить более 24 тысяч кв. метров дорог.

В Белгородской области из-за потепления готовы досрочно начать ямочный ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В этом году ранняя весна заставляет нас досрочно, как никогда, начать ямочный ремонт дорог», — написал он.

По его словам, в первом квартале 2025 года планируется отремонтировать более 24 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Самый большой объём работ проведут в Алексеевском и Старооскольском округах, а также в Белгороде.

Губернатор подчеркнул, что, как и всегда, от дорожных служб ждут качественного выполнения работ.

На начало 2024 года на белгородских дорогах выявили более 6 тысяч квадратных метров ям и выбоин. В минтрансе объяснили, что основная причина — резкие перепады температуры.

Аварийный ремонт проводили с осени 2023 года во всех муниципалитетах региона. Дорожники использовали литый асфальтобетон, который можно укладывать даже в холодную погоду при температуре до -10°C.

В Белгороде определили самые проблемные участки дорог, где зафиксировано наибольшее количество ям и выбоин. В их числе проспект Ватутина, улица Волчанская, развязка в районе Ротонды и Михайловское шоссе. В областном центре ремонтом занимались несколько компаний. Контракты заключили на десятки и сотни миллионов рублей. Крупнейшими подрядчиками были «Белгороддорстрой» (610 млн рублей) и «Автодорстрой-подрядчик» (488 млн рублей). Также работы выполняли «Дортэкс» (21,3 млн рублей) и «Асфальт сервис» (3,9 млн рублей).

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Губернатор#Ремонт дорог#Ямочный ремонт#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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