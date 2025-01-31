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Posted 31 января, 08:18

Published 31 января, 08:18

Modified 31 января, 08:20

Updated 31 января, 08:20

БГТУ имени В. Г. Шухова

Технолог тоже в списке: белгородское УФАС разоблачило нарушения в закупках

31 января 2025, 08:18
Фото: СтудЛайф | БГТУ. БГТУ имени В. Г. Шухова

Белгородское УФАС поймало на нарушениях БГТУ, больницу и фотогалерею

Сюжет
УФАС
В Белгороде пять организаций получили предупреждения за нарушения в сфере закупок, связанные с несвоевременным размещением информации.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области вынесло пять предупреждений за нарушения в сфере закупок. Прокуратура города передала в УФАС дела по пяти организациям. Проверка показала, что эти учреждения не выполнили требования законодательства.

Нарушения обнаружены в инфекционной клинической больнице имени Е. Н. Павловского, Белгородском государственном технологическом университете имени В. Г. Шухова, Городском центре творчества «Сокол», Центре образования № 1 города Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина и галерее фотоискусства имени В. А. Собровина. Нарушения касаются сроков размещения информации в единой системе в сфере закупок.

Виновность должностных лиц была полностью доказана. Поскольку эти организации ранее не имели административных взысканий, штраф был заменён на предупреждение.

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