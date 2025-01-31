Технолог тоже в списке: белгородское УФАС разоблачило нарушения в закупках

Posted 31 января, 08:18
Published 31 января, 08:18
Modified 31 января, 08:20
Updated 31 января, 08:20
Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области вынесло пять предупреждений за нарушения в сфере закупок. Прокуратура города передала в УФАС дела по пяти организациям. Проверка показала, что эти учреждения не выполнили требования законодательства.
Нарушения обнаружены в инфекционной клинической больнице имени Е. Н. Павловского, Белгородском государственном технологическом университете имени В. Г. Шухова, Городском центре творчества «Сокол», Центре образования № 1 города Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина и галерее фотоискусства имени В. А. Собровина. Нарушения касаются сроков размещения информации в единой системе в сфере закупок.
Виновность должностных лиц была полностью доказана. Поскольку эти организации ранее не имели административных взысканий, штраф был заменён на предупреждение.