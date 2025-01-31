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Posted 31 января, 10:50

Published 31 января, 10:50

Modified 31 января, 10:52

Updated 31 января, 10:52

Станет не только дороже: на 10 маршрутах в Белгороде будут ходить новые автобусы

Станет не только дороже: на 10 маршрутах в Белгороде будут ходить новые автобусы

31 января 2025, 10:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Автобусы
Кроме увеличения тарифов с 1 февраля, в транспортной системе Белгородской агломерации будет ещё несколько изменений.

Ну вот и всё. С 1 февраля по Белгороду и агломерации повысят стоимость билета на проезд в общественном транспорте. Как и обещали, 25 рублей при безналичном способе расчёта и 30 рублей — наличными.

Но это не все изменения, которые произойдут уже завтра. Также на нескольких маршрутов поменяют автобусы. Точнее, автобусы теперь будут ходить более вместительного класса. На восьми маршрутах с малого класса поменяют на средний, это № 14, № 18, № 37, № 40, № 100, № 121Р, № 129, № 229, и на двух — со среднего на большой, тут № 104А и № 104Д.

Несколько маршрутов изменят путь следования, добавят четыре остановки. Обновления касаются автобусов №139, №115, №237, №101А, №126.

В Белгороде утвердили новые тарифы на проезд: повышение уже в феврале
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#Алёна Мальцева#Тарифы#Автобусы#Общественный транспорт#Агломерация#Белгород#Изменения маршрутов
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