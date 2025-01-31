Станет не только дороже: на 10 маршрутах в Белгороде будут ходить новые автобусы

Но это не все изменения, которые произойдут уже завтра. Также на нескольких маршрутов поменяют автобусы. Точнее, автобусы теперь будут ходить более вместительного класса. На восьми маршрутах с малого класса поменяют на средний, это № 14, № 18, № 37, № 40, № 100, № 121Р, № 129, № 229, и на двух — со среднего на большой, тут № 104А и № 104Д.