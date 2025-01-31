Стала известна фирма, чей замдиректора мог подкупить экс-руководство Белоблводоканала

Posted 31 января, 13:19
Published 31 января, 13:19
Modified 31 января, 13:21
Updated 31 января, 13:21
Заместителя директора строительной организации обвиняют в даче взятки — по части 5 статьи 291 УК РФ. Как стало известно редакции Бел.Ру, речь может идти о фирме «ТомСтрой».
Как выяснили следователи, с июня по август 2023 года компания обвиняемого выступала подрядчиком у областного водоканала. В этот же период мужчина решил передать взятку в размере 7 млн рублей экс-руководству — первому заместителю и гендиректору Белоблводоканала.
Предполагалось, что взятка поможет без препятствий принять выполненные работы на коммунальных объектах, а также быстрее получить оплату.
Однако о преступлении узнали. Материалы уголовного дела вскоре направят в суд на рассмотрение.
Напомним, что экс-гендиректору Белоблводоканала Александру Николаеву, которого обвиняют в получении взятки от директоров сразу трёх компаний, в декабре назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, он мог незаконно получить около 19 млн рублей. На взятках попались и два замдиректора водоканала.
В ближайшее время двое директоров коммерческих организаций ответят в суде по обвинениям в даче взятки.