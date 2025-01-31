Стала известна фирма, чей замдиректора мог подкупить экс-руководство Белоблводоканала

Напомним, что экс-гендиректору Белоблводоканала Александру Николаеву, которого обвиняют в получении взятки от директоров сразу трёх компаний, в декабре назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, он мог незаконно получить около 19 млн рублей. На взятках попались и два замдиректора водоканала.