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Posted 31 января, 13:19

Published 31 января, 13:19

Modified 31 января, 13:21

Updated 31 января, 13:21

В суд направят дело о даче взятки бывшему руководству Белоблводоканала

Стала известна фирма, чей замдиректора мог подкупить экс-руководство Белоблводоканала

31 января 2025, 13:19
Фото: Изображение Midjourney.

В суд направят дело о даче взятки бывшему руководству Белоблводоканала

Сюжет
Коррупция
За дачу взятки будут судить заместителя директора коммерческой организации. по версии следствия, он передал экс-руководству водоканала взятку в 7 млн рублей.

Заместителя директора строительной организации обвиняют в даче взятки — по части 5 статьи 291 УК РФ. Как стало известно редакции Бел.Ру, речь может идти о фирме «ТомСтрой».

Как выяснили следователи, с июня по август 2023 года компания обвиняемого выступала подрядчиком у областного водоканала. В этот же период мужчина решил передать взятку в размере 7 млн рублей экс-руководству — первому заместителю и гендиректору Белоблводоканала.

Предполагалось, что взятка поможет без препятствий принять выполненные работы на коммунальных объектах, а также быстрее получить оплату.

Однако о преступлении узнали. Материалы уголовного дела вскоре направят в суд на рассмотрение.

Напомним, что экс-гендиректору Белоблводоканала Александру Николаеву, которого обвиняют в получении взятки от директоров сразу трёх компаний, в декабре назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, он мог незаконно получить около 19 млн рублей. На взятках попались и два замдиректора водоканала.

В ближайшее время двое директоров коммерческих организаций ответят в суде по обвинениям в даче взятки.

Дело о взятках на 10 млн рублей экс-руководству Белоблводоканала передали в суд
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#Александра Склярова#Белгородская область#Коррупция#Взятка#Белгород#Белоблводоканал#Замдиректора
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