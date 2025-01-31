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Posted 31 января, 07:46

Published 31 января, 07:46

Modified 31 января, 07:48

Updated 31 января, 07:48

Белгородская область подверглась обстрелам и атакам БПЛА

Снова неожиданные районы: куда на этот раз в Белгородской области долетели БПЛА?

31 января 2025, 07:46
Фото: bel.ru. Белгородская область подверглась обстрелам и атакам БПЛА

Больше 70 раз ВСУ ударили по Белгородской области

Сюжет
Обстрел
В предпоследний день января украинская армия атаковала сразу семь белгородских муниципалитетов. Жители не получили ранения, но есть разрушения.

Украинские дроны достигли Губкинского округа и Вейделевского района. Над ними сбили по несколько БПЛА, но удалось избежать каких-либо последствий.

Три беспилотника ВСУ выпустили по Белгородскому району: из-за этого пострадал только социальный объект. Частный дом и авто получили повреждения из-за 19 ударов по Волоконовскому району, одна машина — из-за 25 ударов по Грайворонскому округу.

Больше всего разрушений заметили в Валуйском и Шебекинском округах. Так, в первом муниципалитете из-за семи ударов осколками посекло одно домовладение, легковушку, грузовик и коммерческий объект. Во втором округе повреждены сразу 11 частных домов, две машины и ЛЭП.

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