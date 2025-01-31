Снова неожиданные районы: куда на этот раз в Белгородской области долетели БПЛА?

Больше всего разрушений заметили в Валуйском и Шебекинском округах. Так, в первом муниципалитете из-за семи ударов осколками посекло одно домовладение, легковушку, грузовик и коммерческий объект. Во втором округе повреждены сразу 11 частных домов, две машины и ЛЭП.