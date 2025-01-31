Штрафы по «Платону»: дальнобойщики жалуются на сбои в Белгородской области

Posted 31 января, 13:28
Published 31 января, 13:28
Modified 31 января, 13:30
Updated 31 января, 13:30
Водители грузовиков жалуются, что сталкиваются с необоснованными штрафами от системы «Платон». Дальнобойщики сообщают о сбоях, которые приводят к взысканиям.
По словам водителей, проблема началась ещё весной 2024 года. Система «Платон» должна учитывать оплату за каждый километр, пройденный транспортом тяжелее 12 тонн, однако её работа нарушается, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Водители утверждают, что штрафы выписывают из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавляют спутниковый сигнал. Чаще всего сбои фиксируются в Краснодарском крае, Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях, а также на трассе М4 «Дон».
Штраф за проезд без оплаты в системе составляет 5 тысяч рублей. Водители могут получать несколько таких взысканий за одно путешествие по трассе.
Летом 2024 года Генштаб ВС РФ и ФСБ России не подтвердили связь между работой РЭБ и неисправностями «Платона». Однако спустя несколько месяцев представители системы признали, что подавление сигналов действительно влияет на корректность списаний.
Пострадавшим водителям предложили обращаться в Ространснадзор и оспаривать штрафы в течение 10 дней. Дальнобойщики утверждают, что Минтранс и Ространснадзор игнорируют их обращения, оставляя проблему нерешённой.
Белгородцы тоже жаловались на сбои в навигации из-за работы РЭБ. Водители теряются на дорогах, а таксисты не могут найти пассажиров. Жители предложили установить дополнительные дорожные указатели, чтобы снизить влияние проблемы. Губернатор Вячеслав Гладков взял вопрос на контроль.
Жители Белгорода жаловались на сбои в работе спутниковой связи, из-за которых стоимость проезда в автобусах иногда оказывается выше установленной. Проблема возникает из-за нестабильной GPS-связи из-за оперативной обстановки, что приводит к некорректному списанию средств. Пассажиры могут вернуть деньги, обратившись в диспетчерскую службу.