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Posted 31 января, 13:51

Published 31 января, 13:51

Modified 31 января, 13:53

Updated 31 января, 13:53

Школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

31 января 2025, 13:51
Фото: Изображение Midjourney.
Олимпиада организуется Министерством науки и высшего образования РФ, «Движение Первых», «МИРЭА — Российский технологический университет», а также Сбером и фондом «Наше будущее».

Участниками олимпиады станут ученики 9-11 классов, которые мечтают о создании собственного бизнеса. Они могут выбрать одно из трёх направлений: классическое, технологическое или социальное предпринимательство.

Сначала школьники будут соревноваться, решая олимпиадные задачи по школьным предметам, таким как информатика, обществознание, математика и другие. Пройдёт этап в индивидуальном порядке. Затем они начнут осваивать азы предпринимательства. Участники объединятся в команды под руководством опытных бизнесменов-наставников. Вместе они будут работать над проектами. Это поможет им развить навыки, необходимые для запуска и ведения бизнеса: управление проектами, командная работа, умение презентовать себя и т. д.

В апреле в Москве пройдёт заключительный этап конкурса. Победители и призёры получат особые условия при поступлении в восемь ведущих вузов страны. Им будут начислены дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, предоставлена возможность учиться за счёт средств вузов, предложены скидки на образовательные программы, стипендии и возможность дальнейшего развития своего бизнес-проекта совместно с организаторами и партнёрами.

По результатам первого экспериментального сезона перечень университетов, предоставляющих льготы победителям и призёрам, будет расширен.

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#Алёна Мальцева
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