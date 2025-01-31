Школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Posted 31 января, 13:51
Published 31 января, 13:51
Modified 31 января, 13:53
Updated 31 января, 13:53
Участниками олимпиады станут ученики 9-11 классов, которые мечтают о создании собственного бизнеса. Они могут выбрать одно из трёх направлений: классическое, технологическое или социальное предпринимательство.
Сначала школьники будут соревноваться, решая олимпиадные задачи по школьным предметам, таким как информатика, обществознание, математика и другие. Пройдёт этап в индивидуальном порядке. Затем они начнут осваивать азы предпринимательства. Участники объединятся в команды под руководством опытных бизнесменов-наставников. Вместе они будут работать над проектами. Это поможет им развить навыки, необходимые для запуска и ведения бизнеса: управление проектами, командная работа, умение презентовать себя и т. д.
В апреле в Москве пройдёт заключительный этап конкурса. Победители и призёры получат особые условия при поступлении в восемь ведущих вузов страны. Им будут начислены дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, предоставлена возможность учиться за счёт средств вузов, предложены скидки на образовательные программы, стипендии и возможность дальнейшего развития своего бизнес-проекта совместно с организаторами и партнёрами.
По результатам первого экспериментального сезона перечень университетов, предоставляющих льготы победителям и призёрам, будет расширен.