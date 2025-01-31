Школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Сначала школьники будут соревноваться, решая олимпиадные задачи по школьным предметам, таким как информатика, обществознание, математика и другие. Пройдёт этап в индивидуальном порядке. Затем они начнут осваивать азы предпринимательства. Участники объединятся в команды под руководством опытных бизнесменов-наставников. Вместе они будут работать над проектами. Это поможет им развить навыки, необходимые для запуска и ведения бизнеса: управление проектами, командная работа, умение презентовать себя и т. д.