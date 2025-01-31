«Приосколье» Бобрицкого и «Агрокомплекс» Ткачёва не ответили на слухи о консолидации

Posted 31 января, 10:22
Published 31 января, 10:22
Modified 31 января, 10:24
Updated 31 января, 10:24
Вокруг белгородского холдинга «Приосколье» ходят слухи о продаже. Основанный в начале 2000-х Геннадием Бобрицким бизнес оценили в сумму до 50 млрд рублей. Сейчас Бобрицкого объявили в розыск. В 2023 году предпринимателя задержали, позже отпустили из СИЗО под домашний арест, а в конце 2024 года он сбежал из-под него и сейчас скрывается. Его обвиняют в совершении преступления по УК РФ о легализации денег и их присвоении.
Пока бенефициар «Приосколья» находится вне зоны доступа, в структурах компании происходят перестановки — сменяются генеральные директора. Руководителями стали Татьяна Демяненко и Сергей Феськов. Эксперты считают, что сделки были заключены с лицами, которые связаны с бывшими владельцами компании. Об этом высказался юрист Станислав Валежников в разговоре с Бел.Ру.
«Коммерсант» пишет, что «Приосколье» может быть продано «Агрокомплексу» Александра Ткачёва. Журналистка Бел.Ру связалась с обеими компаниями, чтобы поговорить о возможной сделке.
В «Приосколье» дозвониться не сложно, все отделы отвечают, кроме приёмной, но, услышав суть вопроса, говорят, что сами прокомментировать такое не могут и даже не знают, на кого журналиста перевести. Однако удалось найти ещё один контакт холдинга, которого даже нет на сайте компании. Там приятная девушка Анастасия записала вопросы, пообещав передать всё руководству. Однако ответного звонка не поступило ни в день обращения, ни спустя двое суток.
«Ну, к сожалению, я не могу вас направить никуда. Я уточню у своего руководства: если можно распространять такую информацию, тогда с вами свяжутся», — закончила сотрудница «Приосколья».
В «Агрокомплексе» удалось связаться с приёмной генерального директора. Там сотрудница холдинга ответила, что подобную информацию они не дают никому. А также уточнила, что пресс-службы в компании сейчас нет.