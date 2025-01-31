«Приосколье» Бобрицкого и «Агрокомплекс» Ткачёва не ответили на слухи о консолидации

В «Приосколье» дозвониться не сложно, все отделы отвечают, кроме приёмной, но, услышав суть вопроса, говорят, что сами прокомментировать такое не могут и даже не знают, на кого журналиста перевести. Однако удалось найти ещё один контакт холдинга, которого даже нет на сайте компании. Там приятная девушка Анастасия записала вопросы, пообещав передать всё руководству. Однако ответного звонка не поступило ни в день обращения, ни спустя двое суток.