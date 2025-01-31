Пока в Белгороде растёт стоимость проезда, в двух районах назначили новых глав

Posted 31 января, 15:30
Published 31 января, 15:30
Modified 31 января, 15:30
Updated 31 января, 15:30
Со второго месяца 2025 года в Белгородской агломерации повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. С первого числа поездка по городу обойдётся в 25 рублей при безналичной оплате и в 30 рублей — при наличной.
В общей сложности стоимость повысится на пять рублей. Действовать новые тарифы будут как минимум год.
Кроме этого, за пределами областного центра белгородцы за каждый километр будут доплачивать три рубля за наличку и 2,5 рубля — по карте.
Сразу два чиновника официально заняли посты глав белгородских муниципалитетов.
Так, в Краснояружском районе новым главой стал Виталий Кутоманов, получивший единогласную поддержку депутатов. Ранее он исполнял обязанности главы. После назначения чиновник обозначил задачи на ближайшие пять лет.
В Старооскольском горокруге депутаты решили избрать главой Владимира Жданова. Его, ранее возглавлявшего Шебекинский округ, рекомендовал губернатор Вячеслав Гладков, хотя некоторые жители просили на этот пост местного чиновника.
Ранее федеральные СМИ опубликовали предположение, что белгородский холдинг «Приосколье» могут продать «Агрокомплексу» за 50 млрд рублей. Однако в обеих компаниях такую информацию как-либо прокомментировать не смогли.
Добавим, что основатель «Приосколья» Геннадий Бобрицкий в настоящий момент находится в розыске: его обвиняют в легализации денег и их присвоении.
В то же время в структурах компании меняются генеральные директора — посты заняли Татьяна Демяненко и Сергей Феськов.