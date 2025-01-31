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Posted 31 января, 15:30

Published 31 января, 15:30

Modified 31 января, 15:30

Updated 31 января, 15:30

В Белгороде всё же подорожает проезд

Пока в Белгороде растёт стоимость проезда, в двух районах назначили новых глав

31 января 2025, 15:30
Фото: 1MI. В Белгороде всё же подорожает проезд
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Итоги дня
Сегодня, 31 января, белгородцы обсуждали грядущее подорожание проезда, новых глав двух муниципалитетов, а также слухи о продаже «Приосколья».

С февраля стоимость проезда увеличится

Со второго месяца 2025 года в Белгородской агломерации повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. С первого числа поездка по городу обойдётся в 25 рублей при безналичной оплате и в 30 рублей — при наличной.

В общей сложности стоимость повысится на пять рублей. Действовать новые тарифы будут как минимум год.

Кроме этого, за пределами областного центра белгородцы за каждый километр будут доплачивать три рубля за наличку и 2,5 рубля — по карте.

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В регионе назначили новых глав

Сразу два чиновника официально заняли посты глав белгородских муниципалитетов.

Так, в Краснояружском районе новым главой стал Виталий Кутоманов, получивший единогласную поддержку депутатов. Ранее он исполнял обязанности главы. После назначения чиновник обозначил задачи на ближайшие пять лет.

В Старооскольском горокруге депутаты решили избрать главой Владимира Жданова. Его, ранее возглавлявшего Шебекинский округ, рекомендовал губернатор Вячеслав Гладков, хотя некоторые жители просили на этот пост местного чиновника.

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«Приосколье» на слухи не отвечает

Ранее федеральные СМИ опубликовали предположение, что белгородский холдинг «Приосколье» могут продать «Агрокомплексу» за 50 млрд рублей. Однако в обеих компаниях такую информацию как-либо прокомментировать не смогли.

Добавим, что основатель «Приосколья» Геннадий Бобрицкий в настоящий момент находится в розыске: его обвиняют в легализации денег и их присвоении.

В то же время в структурах компании меняются генеральные директора — посты заняли Татьяна Демяненко и Сергей Феськов.

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