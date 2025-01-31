Опровержение. Пересчитываем рёбра

30 января редакция Бел.Ру опубликовала новость, написанную по словам супруги мужчины, который в ночь с 25 по 26 января попал под рейд неизвестных, где мужчину избили люди в форме. В публикации мы написали о том, что у мужчины диагностированы переломы 13 рёбер.