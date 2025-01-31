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Posted 31 января, 13:25

Published 31 января, 13:25

Modified 31 января, 13:28

Updated 31 января, 13:28

Опровержение. Пересчитываем рёбра

Опровержение. Пересчитываем рёбра

31 января 2025, 13:25
Фото: 1MI.
Опровержение части материала, опубликованного ранее Бел.Ру.

30 января редакция Бел.Ру опубликовала новость, написанную по словам супруги мужчины, который в ночь с 25 по 26 января попал под рейд неизвестных, где мужчину избили люди в форме. В публикации мы написали о том, что у мужчины диагностированы переломы 13 рёбер.

Фактически по медицинским документам у мужчины сломано два ребра (седьмое справа и шестое слева). Что из-за недопонимания в разговоре с собеседницей было воспринято как переломы (семь справа и шесть слева).

Редакция Бел.Ру и автор публикации в частности приносят свои извинения читателям за введение в заблуждение. Оригинальная публикация исправлена, дополнительно мы публикуем и это опровержение.

Отмечали семьёй: люди в форме сломали белгородцу рёбра
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#Алёна Мальцева
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