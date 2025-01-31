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Posted 31 января, 13:52

Published 31 января, 13:52

Modified 31 января, 13:54

Updated 31 января, 13:54

Новый мэр Старого Оскола Владимир Жданов

Определились: озвучено имя нового главы Старого Оскола

31 января 2025, 13:52
Фото: пресс-служба старооскольской администрации. Новый мэр Старого Оскола Владимир Жданов

Владимир Жданов официально занял пост главы Старооскольского горокруга

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Новости Старого Оскола
К обязанностям главы Жданов приступает с 31 января. Он уже принёс присягу на верность старооскольцам, сообщили в пресс-службе администрации.

В последний день января в Старооскольском горокруге озвучили имя нового главы. Им стал Владимир Жданов, который последний месяц занимал пост первого заместителя главы округа.

Сегодня по единогласному решению всех членов Совета депутатов чиновник официально вступил в новую должность.

Сообщалось, что конкурсная комиссия по выборам мэра Старого Оскола поставила Жданову 290 баллов — это максимальное количество среди трёх кандидатов на пост.

Напомним, что Жданова предлагал на должность губернатор Вячеслав Гладков. Однако некоторым старооскольцам эта инициатива не понравилась: они хотели видеть на посту своего земляка, а не человека из другого района.

Сам Жданов с 2018 года возглавлял Шебекинский округ и был удостоен награды за мужество от президента.

Всё-таки Жданов? Уже сегодня старооскольцы узнают имя нового главы муниципалитета
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Глава администрации#Новости Старого Оскола#Владимир Жданов
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