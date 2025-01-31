Определились: озвучено имя нового главы Старого Оскола

Posted 31 января, 13:52
Published 31 января, 13:52
Modified 31 января, 13:54
Updated 31 января, 13:54
В последний день января в Старооскольском горокруге озвучили имя нового главы. Им стал Владимир Жданов, который последний месяц занимал пост первого заместителя главы округа.
Сегодня по единогласному решению всех членов Совета депутатов чиновник официально вступил в новую должность.
Сообщалось, что конкурсная комиссия по выборам мэра Старого Оскола поставила Жданову 290 баллов — это максимальное количество среди трёх кандидатов на пост.
Напомним, что Жданова предлагал на должность губернатор Вячеслав Гладков. Однако некоторым старооскольцам эта инициатива не понравилась: они хотели видеть на посту своего земляка, а не человека из другого района.
Сам Жданов с 2018 года возглавлял Шебекинский округ и был удостоен награды за мужество от президента.