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Posted 31 января, 16:47

Published 31 января, 16:47

Modified 31 января, 16:47

Updated 31 января, 16:47

Омшаник и робот Гоша: список самых необычных предметов залога в портфеле 2024

Омшаник и робот Гоша: список самых необычных предметов залога в портфеле 2024

31 января 2025, 16:47
Фото: Изображение Midjourney.
Что используют в качестве залога? Сбер рассматривает даже нестандартные варианты при оформлении кредитных продуктов.

Сотрудники залоговой службы Сбера провели анализ нестандартных предметов, которые клиенты использовали в качестве залога по кредитам в 2024 году.
Среди них театр, ледовая арена, центры для хоккея и сёрфинга, цирк и скейт-парк. А ещё робот-тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации Гоша, жилой дом с музеем старых автомобилей, пчёлы и омшаник для зимовки пчёл. А также фонтан, каноэ и рояль. Часть их этих объектов была принята банком в качестве залога.

Третий год подряд самым дорогим объектом залога остаётся пакет акций, стоимость которого превышает 500 миллиардов рублей. А самым дешёвым — доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, цена которых составляет всего 1 копейку.

Общая стоимость объектов, которые были оценены экспертами в рамках залоговой экспертизы в 2024 году, превысила 31 триллион рублей.

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#Алёна Мальцева#Залог
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