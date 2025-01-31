Омшаник и робот Гоша: список самых необычных предметов залога в портфеле 2024

Posted 31 января, 16:47
Published 31 января, 16:47
Modified 31 января, 16:47
Updated 31 января, 16:47
Сотрудники залоговой службы Сбера провели анализ нестандартных предметов, которые клиенты использовали в качестве залога по кредитам в 2024 году.
Среди них театр, ледовая арена, центры для хоккея и сёрфинга, цирк и скейт-парк. А ещё робот-тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации Гоша, жилой дом с музеем старых автомобилей, пчёлы и омшаник для зимовки пчёл. А также фонтан, каноэ и рояль. Часть их этих объектов была принята банком в качестве залога.
Третий год подряд самым дорогим объектом залога остаётся пакет акций, стоимость которого превышает 500 миллиардов рублей. А самым дешёвым — доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, цена которых составляет всего 1 копейку.
Общая стоимость объектов, которые были оценены экспертами в рамках залоговой экспертизы в 2024 году, превысила 31 триллион рублей.