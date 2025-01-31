Омшаник и робот Гоша: список самых необычных предметов залога в портфеле 2024

Сотрудники залоговой службы Сбера провели анализ нестандартных предметов, которые клиенты использовали в качестве залога по кредитам в 2024 году.

Среди них театр, ледовая арена, центры для хоккея и сёрфинга, цирк и скейт-парк. А ещё робот-тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации Гоша, жилой дом с музеем старых автомобилей, пчёлы и омшаник для зимовки пчёл. А также фонтан, каноэ и рояль. Часть их этих объектов была принята банком в качестве залога.