Около 500 водителей автобусов в Белгороде не хватало ЕТК летом 2024 года

Posted 31 января, 11:40
Published 31 января, 11:40
Modified 31 января, 11:42
Updated 31 января, 11:42
Дефицит водителей автобусов в Белгороде всё ещё остаётся актуальной проблемой. На брифинге для журналистов, посвящённом изменениям в транспортной системе Белгородской агломерации, рассказали о том, какие действия для уменьшения дефицита принимают и собираются принимать в будущем.
Как ответили на вопрос журналистки Бел.Ру спикеры, у самого крупного перевозчика по Белгороду и Белгородскому району дефицит водителей летом 2024 года составлял до 500 человек. Для решения проблемы в «Единой транспортной компании» повысили заработные платы, но на сегодняшний день этим привлечь все нужные кадры не удалось.
Сейчас между правительством Белгородской области и ДОСААФ России заключён договор об обучении людей на категории водительских удостоверений, которые позволяют управлять различным общественным транспортом.
Также приглашения о работе в автобусах распространяются и силами самих перевозчиков.