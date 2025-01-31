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Posted 31 января, 11:40

Published 31 января, 11:40

Modified 31 января, 11:42

Updated 31 января, 11:42

Около 500 водителей автобусов в Белгороде не хватало ЕТК летом 2024 года

Около 500 водителей автобусов в Белгороде не хватало ЕТК летом 2024 года

31 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Договор с автошколой, увеличение зарплат. Как в Белгородской агломерации будут бороться с дефицитом водителей.

Дефицит водителей автобусов в Белгороде всё ещё остаётся актуальной проблемой. На брифинге для журналистов, посвящённом изменениям в транспортной системе Белгородской агломерации, рассказали о том, какие действия для уменьшения дефицита принимают и собираются принимать в будущем.

Как ответили на вопрос журналистки Бел.Ру спикеры, у самого крупного перевозчика по Белгороду и Белгородскому району дефицит водителей летом 2024 года составлял до 500 человек. Для решения проблемы в «Единой транспортной компании» повысили заработные платы, но на сегодняшний день этим привлечь все нужные кадры не удалось.

Сейчас между правительством Белгородской области и ДОСААФ России заключён договор об обучении людей на категории водительских удостоверений, которые позволяют управлять различным общественным транспортом.

Также приглашения о работе в автобусах распространяются и силами самих перевозчиков.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Транспорт#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Белгород#Единая транспортная компания
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