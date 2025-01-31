Около 500 водителей автобусов в Белгороде не хватало ЕТК летом 2024 года

Как ответили на вопрос журналистки Бел.Ру спикеры, у самого крупного перевозчика по Белгороду и Белгородскому району дефицит водителей летом 2024 года составлял до 500 человек. Для решения проблемы в «Единой транспортной компании» повысили заработные платы, но на сегодняшний день этим привлечь все нужные кадры не удалось.