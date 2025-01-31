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Posted 31 января, 09:29

Published 31 января, 09:29

Modified 31 января, 09:31

Updated 31 января, 09:31

Белгородцы вновь жалуются на дефицит в больницах

Нет даже физраствора: в белгородских больницах возник дефицит?

31 января 2025, 09:29
Фото: 1MI. Белгородцы вновь жалуются на дефицит в больницах

Белгородцам приходится самостоятельно покупать лекарства в больницу

Сюжет
Медицина
О проблеме сообщила местная жительница, которая попала в отделение кардиологии Валуйской ЦРБ. На её обращение отреагировал губернатор.

Белгородцы пожаловались на условия в отделении кардиологии в Валуйской больнице. По словам жительницы региона, пациентам приходится самостоятельно покупать себе все необходимые лекарства, включая обычный физраствор.

Губернатор Вячеслав Гладков сначала не поверил поступившей жалобе, поэтому решил самостоятельно всё выяснить у главного врача медицинского учреждения. Оказалось, что это правда.

«И он, к моему, если честно, шоку, подтвердил, что физраствора у нас в больницах нет. Потому что, оказывается, есть перебой с поставкой», — объяснил губернатору проблему медик.

Гладков отметил, что меры по устранению данной проблемы постараются принять уже сегодня, 31 января. Каким именно путём ситуацию будут решать, он сообщит позже.

Это уже не первый раз, когда белгородцы начинают жаловаться на подобные проблемы. Например, в прошлом году жителей просили закупать расходники за свой счёт.

А уже в ноябре по России наблюдался дефицит физраствора — столкнулась ли и Белгородская область с этой проблемой, выяснила редакция Бел.Ру.

Белгородцы стали чаще жаловаться на замену иностранных лекарств
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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Лекарства#Больница#Дефицит#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Физраствор
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