Нет даже физраствора: в белгородских больницах возник дефицит?

Posted 31 января, 09:29
Published 31 января, 09:29
Modified 31 января, 09:31
Updated 31 января, 09:31
Белгородцы пожаловались на условия в отделении кардиологии в Валуйской больнице. По словам жительницы региона, пациентам приходится самостоятельно покупать себе все необходимые лекарства, включая обычный физраствор.
Губернатор Вячеслав Гладков сначала не поверил поступившей жалобе, поэтому решил самостоятельно всё выяснить у главного врача медицинского учреждения. Оказалось, что это правда.
«И он, к моему, если честно, шоку, подтвердил, что физраствора у нас в больницах нет. Потому что, оказывается, есть перебой с поставкой», — объяснил губернатору проблему медик.
Гладков отметил, что меры по устранению данной проблемы постараются принять уже сегодня, 31 января. Каким именно путём ситуацию будут решать, он сообщит позже.
Это уже не первый раз, когда белгородцы начинают жаловаться на подобные проблемы. Например, в прошлом году жителей просили закупать расходники за свой счёт.
А уже в ноябре по России наблюдался дефицит физраствора — столкнулась ли и Белгородская область с этой проблемой, выяснила редакция Бел.Ру.