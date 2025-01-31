Мобилизация всё-таки будет? Что говорят в Госдуме

Posted 31 января, 09:03
Published 31 января, 09:03
Modified 31 января, 09:03
Updated 31 января, 09:03
Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, сообщил, что Россия может объявить новый этап мобилизации в случае размещения войск НАТО на территории Украины. По словам депутата, в Киеве рассматривают возможность размещения миротворческого контингента блока численностью от 200 до 400 тысяч человек.
Журавлёв отметил, что, если это произойдёт, это будет рассматриваться как прямая агрессия против России, и в таком случае стране придётся ответить. Депутат добавил, что российская армия имеет резервы, с которыми уже активно «работают».
При этом он подчеркнул, что Россия не стремится к оккупации украинских территорий и действует исключительно в целях обеспечения собственной безопасности.
Депутат также прокомментировал общественную реакцию на вопрос мобилизации, отметив, что не понимает, почему тема вызывает столь болезненные обсуждения.
«Не хотелось бы, чтобы завтра вдруг объявили мобилизацию, но это зависит не от нас», — заключил Журавлёв.
Ранее появилась информация, что с весны 2025 года правила бронирования россиян от мобилизации могут измениться. Полномочия по бронированию сотрудников могут перейти от предприятий и региональных властей к федеральным структурам, включая Министерство обороны. Об этом говорил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Минцифры в свою очередь опровергло слухи об отмене IT-отсрочки, подтвердив, что она продолжит действовать. Однако с 21 марта 2025 года бронь для IT-специалистов нужно будет оформлять по новым правилам.