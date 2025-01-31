Мобилизация всё-таки будет? Что говорят в Госдуме

Ранее появилась информация, что с весны 2025 года правила бронирования россиян от мобилизации могут измениться. Полномочия по бронированию сотрудников могут перейти от предприятий и региональных властей к федеральным структурам, включая Министерство обороны. Об этом говорил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.