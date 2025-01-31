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Posted 31 января, 18:41

Published 31 января, 18:41

Modified 31 января, 18:45

Updated 31 января, 18:45

В Белгородском районе при атаке дрона ранен мирный житель, его госпитализировали

Мирный житель получил баротравму и ранение головы при атаке БПЛА под Белгородом

31 января 2025, 18:41
Фото: 1MI.

В Белгородском районе при атаке дрона ранен мирный житель, его госпитализировали

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Новости Белгорода
После атаки беспилотника ВСУ в Новой Деревне пострадал мирный житель. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу.

В результате нападения беспилотного летательного аппарата ВСУ Новая Деревня в Белгородском районе пострадала. В результате пострадал мирный житель.

Специалисты скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде. Ему были поставлены диагнозы баротравмы и осколочного ранения головы. После проведения осмотра и оказания необходимой помощи пострадавший был госпитализирован.

Информация о возможных последствиях находится в процессе уточнения.

В сводке за сутки сегодня утром губернатор сообщил, что ВСУ атаковали как минимум семь муниципалитетов региона. Всего за это время по Белгородской области нанесли 70 ударов.

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