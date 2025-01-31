Мирный житель получил баротравму и ранение головы при атаке БПЛА под Белгородом

Posted 31 января, 18:41
Published 31 января, 18:41
Modified 31 января, 18:45
Updated 31 января, 18:45
В результате нападения беспилотного летательного аппарата ВСУ Новая Деревня в Белгородском районе пострадала. В результате пострадал мирный житель.
Специалисты скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде. Ему были поставлены диагнозы баротравмы и осколочного ранения головы. После проведения осмотра и оказания необходимой помощи пострадавший был госпитализирован.
Информация о возможных последствиях находится в процессе уточнения.
В сводке за сутки сегодня утром губернатор сообщил, что ВСУ атаковали как минимум семь муниципалитетов региона. Всего за это время по Белгородской области нанесли 70 ударов.