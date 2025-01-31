Ищут «ждунов», готовы к рейдам на мигрантов: как живёт белгородская «Русская община»?

Telegram-канал белгородской «Русской общины» насчитывает более 2,6 тысячи участников. Координирует деятельность белгородского отделения Руслан Кузьмин. В «обычной» жизни он работает менеджером на транспортном предприятии. Руслан узнал о «Русской общине» из СМИ, заинтересовался, нашёл местную группу сообщества в Telegram и вступил осенью 2023 года. Группа на тот момент существовала в виде онлайн-переписки, деятельности не вела. Руслан встретился с одним из создателей «Русской общины» Андреем Ткачуком, тот и назначил его координатором. Он рассказал, что миссия «Русской общины» заключается в том, чтобы сделать Россию сильным национальным государством, восстановить её культурный код.