Ищут «ждунов», готовы к рейдам на мигрантов: как живёт белгородская «Русская община»?

Posted 31 января, 07:17
Published 31 января, 07:17
Modified 31 января, 07:19
Updated 31 января, 07:19
Организация появилась в России в конце 2020 года. Сейчас в главном Telegram-канале сообщества более 640 тысяч подписчиков, а в группе «Вконтакте» — более 578 тысяч. Самые многочисленные отделения общины находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Telegram-канал белгородской «Русской общины» насчитывает более 2,6 тысячи участников. Координирует деятельность белгородского отделения Руслан Кузьмин. В «обычной» жизни он работает менеджером на транспортном предприятии. Руслан узнал о «Русской общине» из СМИ, заинтересовался, нашёл местную группу сообщества в Telegram и вступил осенью 2023 года. Группа на тот момент существовала в виде онлайн-переписки, деятельности не вела. Руслан встретился с одним из создателей «Русской общины» Андреем Ткачуком, тот и назначил его координатором. Он рассказал, что миссия «Русской общины» заключается в том, чтобы сделать Россию сильным национальным государством, восстановить её культурный код.
«Первое собрание было в ноябре–декабре 2023 года в Старом Осколе. Затем планировалось большое собрание в январе, но из-за обстрелов перенесли. Собрались 8 февраля. Эта дата — официальная дата создания „Русской общины“ в Белгороде», — говорит Руслан.
Вступить в общину может не каждый. Для этого обязательно встретиться с уже действующим членом общины, у которого есть полномочия принимать новых участников. Это нужно, чтобы удостовериться, что человек действительно находится в городе и идентифицирует себя как русский. Национальность, уточняет Руслан, не так важна, как ментальность.
«Мы ослабли. Русские стали слабы в своей же стране. Есть этнокриминальные группы, именующие себя диаспорами. И они пытаются ввести здесь свои правила, чувствуют свою силу и безнаказанность. Это создаёт угрозу для русской идентичности. Мы хотим жить у себя дома по своим правилам и на основе своих традиций. Надо объединяться, чтобы русский человек знал, что за ним стоят его братья, которые могут помочь в любой момент. Если человек чувствует себя русским, разговаривает на русском языке и понимает русские традиции, он может стать членом „Русской общины“».
Решить проблему, считает Руслан, поможет ужесточение миграционного законодательства. Мужчина приводит в пример Таиланд, где он сам прожил 7 лет: там, говорит он, мигрант без работы не задержится, а ответственность за него несёт работодатель.
При этом вопрос мигрантов для общинников не главный. Они занимаются просветительской деятельностью, популяризируют русскую культуру и православную веру, проводят праздники, выступают за запрет абортов, собирают средства и гумпомощь на нужды военнослужащих, для чего плотно сотрудничают с другими региональными штабами, в частности, с курскими и воронежскими соседями.
Участники движения реагируют на частные вопросы, например, семейные и бытовые конфликты. Так они «выражают свою гражданскую ответственность» — работают в качестве дружинников.
«Недавно мы помогали женщине, чей взрослый сын в состоянии алкогольного опьянения поднял на неё руку. Община вмешалась и провела беседу с молодым человеком, записала на видео его извинения. Сложно сказать, имеют ли такие беседы эффект. Наши общинники приезжали ещё пару раз для контроля. Но я не могу утверждать, что вопрос полностью закрыт».
Белгородское отделение ещё находится в стадии становления, но у него уже, сообщил Кузьмин, существуют предварительные договорённости с правоохранительными органами. Сейчас «Русская община» готова по запросу и без предоставить полиции информацию о каком-либо инциденте. Планируется, что общинники с соответствующей подготовкой в будущем будут участвовать в рейдах на мигрантов. Кроме того, они уже занимаются выявлением «ждунов».
«Ждуны — люди, которые приехали с Украины и хотят победы Украине. И в этом плане мы тоже, скажем так, в связке с некоторыми нашими официальными структурами».
Руслан считает, что общинники не замещают собой правоохранителей, а помогают им. По разным причинам система может не справляться, а у полиции иногда могут быть «связаны руки законодательством». Тогда вмешивается «Русская община». При этом организация считает себя аполитичной.
«Мы не пропагандируем какие-то там политические взгляды. Члены общины могут состоять в каких-либо партиях, но не имеют права использовать ресурсы общины для своих политических целей. Мы поддерживаем действующую власть и не участвуем в политических митингах».
Проблемы у всех региональных отделений схожи, но основными для белгородской ячейки являются нехватка людей и времени. Активных участников в Белгороде около 100, отделения также есть в Старом Осколе, Новом Осколе, Губкине и Яковлевском округе. Это взрослые люди, у которых есть работы и семьи и которые не всегда могут организоваться.
«В белгородской общине есть правила: критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай. Все вопросы общины решаются совместно, на встречах. Мы сейчас готовим специальное место для них, где также сможем хранить гуманитарную помощь».
Но община живёт. Те же дружинники несколько раз в неделю встречаются на тренировках в спортзале (его бесплатно предоставил в пользование один из участников), занимаются боксом, силовой подготовкой, организуют выезды в тир для стрельбы. Киберотдел мониторит соцсети, «следит за угрозами в интернете», интересующими общину инфоповодами.
«Сбор информации — одно из направлений деятельности „Русской общины“. В этом могут помочь пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и даже дети. Молодёжи мало, но мы её ждём. Рассматриваем от 14 лет. Они также могут наблюдать, приносить информацию. Подростки, например, лучше знают, где находятся криминальные районы. Просветительскую работу с детьми и молодёжью планируем. Хотим вытащить молодежь из гаджетов на улицу».
Общине не хватает людей с лидерскими качествами, юристов, людей из сферы предпринимательства. При этом периодически приходится решать вопросы с участниками радикальных взглядов и провокаторами. Таких стараются отсеивать, чтобы человек с символикой движения не совершил что-то противозаконное и не бросил тень на сообщество.