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Posted 31 января, 06:33

Published 31 января, 06:33

Modified 31 января, 09:13

Updated 31 января, 09:13

Белгородская самооборона получит новую форму

Гладков: выдаём 2 тыс. комплектов летней формы для белгородской самообороны

31 января 2025, 06:33
Фото: 1MI. Белгородская самооборона получит новую форму
Сюжет
Губернатор
К летнему сезону мужчинам, состоящим в отряде самообороны, выдадут новые комплекты одежды.

Членам самообороны начинают выдавать форму к грядущему сезону — летнему. Эта работа проводится в Белгородской области уже третий год, отмечает губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в регионе выдадут две тысячи комплектов — все они новые. Получить форму можно будет через глав муниципалитетов региона.

По всей видимости, такой летний комплект одежды будут выдавать только новым членам самообороны, у которых такой формы ещё нет. У других отрядов — «Барс» и «Орлан» — может быть отдельный внешний вид, а одежду им могут выдавать командиры.

Осенью минувшего года Гладков сообщал, что в отряде самообороны находятся шесть тысяч человек, 600 из которых уже были удостоены награды. Чем отличается этот отряд от «Барса» и «Орлана», глава региона объяснял здесь.

Не «Барсом» единым: в Белгородской области теперь есть «Орлан»
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