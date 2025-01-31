Гладков: выдаём 2 тыс. комплектов летней формы для белгородской самообороны

Posted 31 января, 06:33
Published 31 января, 06:33
Modified 31 января, 09:13
Updated 31 января, 09:13
Членам самообороны начинают выдавать форму к грядущему сезону — летнему. Эта работа проводится в Белгородской области уже третий год, отмечает губернатор Вячеслав Гладков.
Всего в регионе выдадут две тысячи комплектов — все они новые. Получить форму можно будет через глав муниципалитетов региона.
По всей видимости, такой летний комплект одежды будут выдавать только новым членам самообороны, у которых такой формы ещё нет. У других отрядов — «Барс» и «Орлан» — может быть отдельный внешний вид, а одежду им могут выдавать командиры.
Осенью минувшего года Гладков сообщал, что в отряде самообороны находятся шесть тысяч человек, 600 из которых уже были удостоены награды. Чем отличается этот отряд от «Барса» и «Орлана», глава региона объяснял здесь.