ЕТК начнёт сама обучать водителей автобусов для борьбы с дефицитом людей

На сегодняшнем брифинге с журналистами вице-губернатор по строительству и транспорту Владимир Базаров рассказал о том, как в регионе решают проблему дефицита водителей автобусов после сильных обстрелов областной столицы в 2024 году. По словам чиновника, летом предыдущего года у самого крупного перевозчика агломерации ЕТК не хватало почти 500 людей.