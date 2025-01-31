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Posted 31 января, 12:42

Published 31 января, 12:42

Modified 31 января, 12:44

Updated 31 января, 12:44

ЕТК начнёт сама обучать водителей автобусов для борьбы с дефицитом людей

ЕТК начнёт сама обучать водителей автобусов для борьбы с дефицитом людей

31 января 2025, 12:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
ЕТК не может найти водителей автобусов в Белгородской агломерации, поэтому будет обучать их сам?

На сегодняшнем брифинге с журналистами вице-губернатор по строительству и транспорту Владимир Базаров рассказал о том, как в регионе решают проблему дефицита водителей автобусов после сильных обстрелов областной столицы в 2024 году. По словам чиновника, летом предыдущего года у самого крупного перевозчика агломерации ЕТК не хватало почти 500 людей.

Для поиска новых кадров в по региональному центру и району перевозчики самостоятельно распространяют информацию о вакансиях, а также между регионом и ДОСААФ по Белгородской области заключён договор об обучении на специальные категории. Зарплаты водителей тоже повышаются, но дефицит остаётся.

Сейчас, по учреждённой властями региона компании-перевозчику, в действующих вакансиях для водителя категории D обещают зарплату от 91 тыс. рублей.

Как сегодня стало известно исходя из ответа спикеров брифинга на вопрос журналистки Бел.Ру, сейчас в «Единой транспортной компании» собираются сами обучать водителей на необходимые им категории водительских удостоверений. Для этого перевозчик открывает соответствующую лицензию.

Около 500 водителей автобусов в Белгороде не хватало ЕТК летом 2024 года
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#Алёна Мальцева#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК#Владимир Базаров#Белгородская агломерация#Дефицит кадров
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