ЕТК начнёт сама обучать водителей автобусов для борьбы с дефицитом людей

Posted 31 января, 12:42
Published 31 января, 12:42
Modified 31 января, 12:44
Updated 31 января, 12:44
На сегодняшнем брифинге с журналистами вице-губернатор по строительству и транспорту Владимир Базаров рассказал о том, как в регионе решают проблему дефицита водителей автобусов после сильных обстрелов областной столицы в 2024 году. По словам чиновника, летом предыдущего года у самого крупного перевозчика агломерации ЕТК не хватало почти 500 людей.
Для поиска новых кадров в по региональному центру и району перевозчики самостоятельно распространяют информацию о вакансиях, а также между регионом и ДОСААФ по Белгородской области заключён договор об обучении на специальные категории. Зарплаты водителей тоже повышаются, но дефицит остаётся.
Сейчас, по учреждённой властями региона компании-перевозчику, в действующих вакансиях для водителя категории D обещают зарплату от 91 тыс. рублей.
Как сегодня стало известно исходя из ответа спикеров брифинга на вопрос журналистки Бел.Ру, сейчас в «Единой транспортной компании» собираются сами обучать водителей на необходимые им категории водительских удостоверений. Для этого перевозчик открывает соответствующую лицензию.