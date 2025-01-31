«Домклик» рассказал о будущем «Семейной ипотеки» на вторичном рынке

Posted 31 января, 07:43
Published 31 января, 07:43
Modified 31 января, 07:43
Updated 31 января, 07:43
Исследование обнародовал аналитический центр «Домклик» Сбербанка, в котором среди таких регионов были упомянуты три республики — Ингушетия, Калмыкия и Мордовия и три области — Новгородская, Костромская и Тамбовская.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее президент России Владимир Путин призвал заняться подготовкой предложений по распространению «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья в населенных пунктах, где почти нет строительства новых домов. По данным директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья ускорит решение жилищного вопроса для семей с детьми, которые живут в регионах, где «новое строительство пока не покрывает спрос». По словам Лейпи, в этих субъектах Федерации темпы строительства новой недвижимости показывают существенное отставание от средней статистики по стране — приблизительно в пять-шесть раз. Так он высказался в пользу включения вторичного жилья в льготную программу для ряда территорий, пишет inkazan.ru.
В числе таких регионов эксперты «Домклик» назвали субъекты РФ с минимальной долей выдач «Семейной ипотеки» и минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году. При этом регионы, где запущена «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», в расчёт не принимались.
В частности, в Ингушетии при минимальной по стране доле выдачи «Семейной ипотеки» всего в 0,02% отмечается минимальный объем жилищного строительства — около шести тысяч квадратных метров за 2024 год. Объективно в республике не хватает территорий для нового строительства: Ингушетия вынуждена решать проблемы, связанные одновременно с малоземельем и высокой плотностью населения.
В Калмыкии и в Новгородской области объемы строительства тоже не впечатляют, однако спрос на готовое жилье остается на высоком уровне, и его вполне можно поддержать льготной программой. Невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и в Республике Мордовия, на территории которых приобретение жилья на вторичном рынке по льготной программе тоже улучшит ситуацию. Другие регионы, которые могут претендовать на внесение готового жилья в «Семейную ипотеку», — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.
Отдельно в числе субъектов РФ со скромной долей выдач «Семейной ипотеки» эксперты «Домклик» называют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область, где тем не менее строительство нового жилья ведется в значительно больших объемах, чем на вышеперечисленных территориях.