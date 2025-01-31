«Домклик» рассказал о будущем «Семейной ипотеки» на вторичном рынке

Ранее президент России Владимир Путин призвал заняться подготовкой предложений по распространению «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья в населенных пунктах, где почти нет строительства новых домов. По данным директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья ускорит решение жилищного вопроса для семей с детьми, которые живут в регионах, где «новое строительство пока не покрывает спрос». По словам Лейпи, в этих субъектах Федерации темпы строительства новой недвижимости показывают существенное отставание от средней статистики по стране — приблизительно в пять-шесть раз. Так он высказался в пользу включения вторичного жилья в льготную программу для ряда территорий, пишет inkazan.ru.