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Posted 31 января, 08:43

Published 31 января, 08:43

Modified 31 января, 09:28

Updated 31 января, 09:28

Белгородский депутат решил напомнить россиянам о празднике в честь водки

День рождения водки: белгородский депутат Госдумы напомнил о важном празднике

31 января 2025, 08:43
Фото: 1MI.

Белгородский депутат решил напомнить россиянам о празднике в честь водки

Сюжет
Праздник
В последний день января по всей России отмечается день рождения русской водки. Об этом посчитал важным напомнить депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг.

Депутат рассказал историю праздника. Так, в 1865 году учёный Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию, в которой рассмотрел процесс соединения спирта с водой. На основе этих исследований он же разработал рецепт традиционной русской водки.

Известно, что в 100 граммах этого напитка содержится сразу 300 калорий, а один литр продукта весит всего 953 грамма.

Есть и несколько интересных фактов. Например, до изготовления традиционной водки, напиток продавали вёдрами, поскольку бутылок тогда не было. А Пётр I придумал интересное наказание для пьяниц: тем, кто попадал в полицейский участок, на шею вешали медаль «За пьянство», общий вес которой составлял восемь килограмм. Носить такую «награду» полагалось неделю.

Также в стране есть два музея, посвящённые водке.

Пост о дне рождения русской водки
Пост о дне рождения русской водки
Пост о дне рождения русской водки . Фото: скриншот поста Валерия Скруга

Ранее белгородский сенатор Тарас Хтей тоже выступил с неожиданным предложением. По его мнению, зрителей артистов стоит предупреждать об использовании фонограммы на концерте.

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