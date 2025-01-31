День рождения водки: белгородский депутат Госдумы напомнил о важном празднике

Есть и несколько интересных фактов. Например, до изготовления традиционной водки, напиток продавали вёдрами, поскольку бутылок тогда не было. А Пётр I придумал интересное наказание для пьяниц: тем, кто попадал в полицейский участок, на шею вешали медаль «За пьянство», общий вес которой составлял восемь килограмм. Носить такую «награду» полагалось неделю.