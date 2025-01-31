День рождения водки: белгородский депутат Госдумы напомнил о важном празднике

Posted 31 января, 08:43
Published 31 января, 08:43
Modified 31 января, 09:28
Updated 31 января, 09:28
Депутат рассказал историю праздника. Так, в 1865 году учёный Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию, в которой рассмотрел процесс соединения спирта с водой. На основе этих исследований он же разработал рецепт традиционной русской водки.
Известно, что в 100 граммах этого напитка содержится сразу 300 калорий, а один литр продукта весит всего 953 грамма.
Есть и несколько интересных фактов. Например, до изготовления традиционной водки, напиток продавали вёдрами, поскольку бутылок тогда не было. А Пётр I придумал интересное наказание для пьяниц: тем, кто попадал в полицейский участок, на шею вешали медаль «За пьянство», общий вес которой составлял восемь килограмм. Носить такую «награду» полагалось неделю.
Также в стране есть два музея, посвящённые водке.
Ранее белгородский сенатор Тарас Хтей тоже выступил с неожиданным предложением. По его мнению, зрителей артистов стоит предупреждать об использовании фонограммы на концерте.