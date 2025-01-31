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Posted 31 января, 06:56

Published 31 января, 06:56

Modified 31 января, 06:58

Updated 31 января, 06:58

В Белгороде анонсировали в прошлом году повышение тарифа

Даже тут не успели в срок: почему в Белгороде так и не выросла плата за проезд?

31 января 2025, 06:56
Фото: 1MI. В Белгороде анонсировали в прошлом году повышение тарифа

В белгородском минтрансе объяснили задержку повышения платы за проезд

Сюжет
Автобус
Белгородцам объяснили, когда ждать повышения стоимости проезда и почему платить наличкой дороже, чем картой. Ответы дал минтранс.

Половину прошедшего года белгородцы обсуждали грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Людям объясняли, что подорожание произойдёт только на пять рублей, поэтому цена по карте составит 25 рублей, а за наличные средства — 30 рублей.

Предварительно изменения тарифа ожидали с 1 января 2025 года, но под конец января этого так и не произошло.

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В региональном минтрансе журналистам Go31 заявили, что точно не могут ответить, когда стоимость возрастёт. Всё зависит от управления по госрегулированию цен: там должны рассмотреть расчёты и документы перевозчиков и вынести свой вердикт.

Зато стало ясно, почему цена за наличку выше, чем по карте: обслуживание наличного расчёта выходит для перевозчиков дороже. Им необходимо пересчитывать выручку, платить за содержание касс и кассиров, а также выдавать водителям разменные деньги.

Ранее чиновники также объясняли, что плата за проезд должна достигать 58 рублей, поскольку подорожания не происходило много лет, а количество затрат перевозчиков значительно увеличилось.

Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?
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#Александра Склярова#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород#Стоимость проезда
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