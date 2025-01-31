Даже тут не успели в срок: почему в Белгороде так и не выросла плата за проезд?

Posted 31 января, 06:56
Published 31 января, 06:56
Modified 31 января, 06:58
Updated 31 января, 06:58
Половину прошедшего года белгородцы обсуждали грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Людям объясняли, что подорожание произойдёт только на пять рублей, поэтому цена по карте составит 25 рублей, а за наличные средства — 30 рублей.
Предварительно изменения тарифа ожидали с 1 января 2025 года, но под конец января этого так и не произошло.
В региональном минтрансе журналистам Go31 заявили, что точно не могут ответить, когда стоимость возрастёт. Всё зависит от управления по госрегулированию цен: там должны рассмотреть расчёты и документы перевозчиков и вынести свой вердикт.
Зато стало ясно, почему цена за наличку выше, чем по карте: обслуживание наличного расчёта выходит для перевозчиков дороже. Им необходимо пересчитывать выручку, платить за содержание касс и кассиров, а также выдавать водителям разменные деньги.
Ранее чиновники также объясняли, что плата за проезд должна достигать 58 рублей, поскольку подорожания не происходило много лет, а количество затрат перевозчиков значительно увеличилось.