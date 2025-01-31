Чего ждать от погоды в феврале в Белгороде: мороз со снегом или опять туманы и дожди?

Posted 31 января, 11:11
Published 31 января, 11:11
Modified 31 января, 11:11
Updated 31 января, 11:11
Январь удивил белгородцев необычайно мягкой погодой. Будет ли таким же тёплым февраль?
Вот какие прогнозы дают синоптики.
По данным синоптиков «Гисметео», в феврале 2025 года в Белгороде ожидается переменная облачность с небольшими осадками.
Средняя температура воздуха в начале месяца будет держаться на уровне -5 °C, с постепенным повышением в середине февраля до -2 °C, а к концу столбик термометра остановится на отметке около 0 °C.
В течение месяца не исключены снегопады, а в самом конце — дождь со снегом.
По информации «Яндекс. Погоды», в Белгороде в феврале будет похолодание. В начале месяца температура будет колебаться от +2 °C до -2 °C, а начиная с середины упадёт до значений -8…-4 °C. Однако уже в начале марта возможно потепление до +2 °C.
В начале месяца ожидается снег, в остальное время обещают сухую погоду.
Из прогноза Гидрометцентра России следует, что первая неделя февраля в Белгороде будет прохладной, с периодическими осадками. Температура упадёт с +6 °C до -2 °C, что даст белгородцам возможность увидеть снег и покататься на льду.
Федеральные синоптики прогнозируют, что аномально тёплая зима в России в феврале продолжится, но температура будет чуть ниже, чем в январе.
Так, метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что текущая циркуляция воздушных масс, когда тёплые воздушные потоки с юга проходят через страну, создают условия для температуры выше нормы. Однако она уверена, что в феврале будут кратковременные морозы, хотя они не будут слишком сильными, с температурой ночью до -12 °C. По её словам, период морозов не продлится долго, а зимние осадки в феврале маловероятны.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, прогнозирует, что в феврале 2025 года температура в России будет выше нормы, с колебаниями между оттепелями и морозами. Вильфанд отметил, что резкого понижения температуры не ожидается, но в некоторых регионах возможны морозы до -15…-10 °C.
Он также добавил, что снега в феврале будет немного. Эксперт указал на высокую вероятность ранней весны, с температурой в марте и апреле, вероятно, также выше нормы.
Январь 2025 года в Белгороде оказался аномально тёплым. Из-за этого несколько раз пришлось закрывать ледовые катки.
Потепление привело к распусканию почек у некоторых растений и даже появлению тюльпанов в центре города. Крепких морозов не было в том числе на Крещение: температура в Белгороде вообще была плюсовой. Поэтому окунуться в ледяную воду в этом году не получилось.
Однако в середине месяца были похолодание и снег, который негативно повлияли на растения, уже переключившиеся на «весенний режим».
Из-за перепадов температур у дорожников появилась возможность раньше времени начать ямочный ремонт.
Аномально тёплая зима в Белгороде, как и в других регионах России, может привести к негативным последствиям для природы. Эксперты предупреждают, что чрезмерное потепление нарушает привычные биологические процессы у растений и животных. Например, резкие перепады температур могут привести к повреждению ранних культур, а также повлиять на цикл роста растений, что уже произошло в Белгороде с распусканием почек и ростом цветов в январе.
Фенолог Евгения Кайгородова предупреждает: если столбик термометра вновь опустится, растения могут погибнуть. Также могут раньше времени проснуться клещи, которые активизируются в условиях аномальной температуры.
Кроме того, тёплая зима повышает риски для здоровья, так как нестабильная погода приводит к простуде и гриппу. Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что частые перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, что чревато повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний и ослаблением иммунной системы. Также повышается риск респираторных заболеваний из-за накопления пыли и аллергенов в воздухе, а недостаток зимнего солнца может вызвать сезонную депрессию и упадок сил.
Аномально тёплая зима может привести и к другим последствиям. Так, Роман Вильфанд предупредил о раннем старте дачного сезона в 2025 году. Посевные работы в европейской части России начнутся на 5–7 дней раньше обычных сроков. Это связано с ранним прогревом почвы. В южных регионах работы начнутся в начале апреля, а в Центральной России — в конце апреля — начале мая. Однако окончательные сроки будут уточнены в середине февраля.
Синоптики также предсказывают дефицит влаги и риск возвратных заморозков, особенно в Центральной России, с вероятностью 20-40% в мае. Аграриям рекомендовано контролировать влажность почвы, гибко планировать посевы и учитывать возможность страхования от заморозков.
Прогнозы на лето 2025 года также тревожат, так как некоторые эксперты не исключают появления природных катастроф, таких как торнадо и засуха, после столь необычной зимы. Татьяна Позднякова предупреждает, что такие явления, хотя и возможны, ещё не гарантированы и остаются в рамках фоновых прогнозов.