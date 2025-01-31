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Posted 31 января, 11:11

Published 31 января, 11:11

Modified 31 января, 11:11

Updated 31 января, 11:11

В феврале в Белгороде обещают переменчивую погоду

Чего ждать от погоды в феврале в Белгороде: мороз со снегом или опять туманы и дожди?

31 января 2025, 11:11
Фото: 1MI. В феврале в Белгороде обещают переменчивую погоду

Синоптики озвучили прогноз для Белгорода на февраль

Сюжет
Погода
Январь выдался в Белгороде аномально тёплым. Какие же погодные сюрпризы готовит последний зимний месяц 2025 года?

Какой будет погода в феврале 2025 года в Белгороде?

Январь удивил белгородцев необычайно мягкой погодой. Будет ли таким же тёплым февраль?

Вот какие прогнозы дают синоптики.

Прогноз от «Гисметео»

По данным синоптиков «Гисметео», в феврале 2025 года в Белгороде ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Средняя температура воздуха в начале месяца будет держаться на уровне -5 °C, с постепенным повышением в середине февраля до -2 °C, а к концу столбик термометра остановится на отметке около 0 °C.

В течение месяца не исключены снегопады, а в самом конце — дождь со снегом.

Прогноз погоды в Белгороде на февраль от «Гисметео»
Прогноз погоды в Белгороде на февраль от «Гисметео». Фото: Скриншот с gismeteo.ru на 31.01.2025

Прогноз от «Яндекс. Погоды»

По информации «Яндекс. Погоды», в Белгороде в феврале будет похолодание. В начале месяца температура будет колебаться от +2 °C до -2 °C, а начиная с середины упадёт до значений -8…-4 °C. Однако уже в начале марта возможно потепление до +2 °C.

В начале месяца ожидается снег, в остальное время обещают сухую погоду.

Прогноз погоды в Белгороде на февраль от «Яндекс. Погоды»
Прогноз погоды в Белгороде на февраль от «Яндекс. Погоды». Фото: Скриншот с yandex.ru на 31.01.2025

Прогноз от Гидрометцентра

Из прогноза Гидрометцентра России следует, что первая неделя февраля в Белгороде будет прохладной, с периодическими осадками. Температура упадёт с +6 °C до -2 °C, что даст белгородцам возможность увидеть снег и покататься на льду.

Прогноз погоды в Белгороде на первую неделю февраля от Гидрометцентра
Прогноз погоды в Белгороде на первую неделю февраля от Гидрометцентра. Фото: Скриншот с meteoinfo.ru на 31.01.2025

Какие прогнозы на февраль дают федеральные синоптики?

Федеральные синоптики прогнозируют, что аномально тёплая зима в России в феврале продолжится, но температура будет чуть ниже, чем в январе.

Так, метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что текущая циркуляция воздушных масс, когда тёплые воздушные потоки с юга проходят через страну, создают условия для температуры выше нормы. Однако она уверена, что в феврале будут кратковременные морозы, хотя они не будут слишком сильными, с температурой ночью до -12 °C. По её словам, период морозов не продлится долго, а зимние осадки в феврале маловероятны.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, прогнозирует, что в феврале 2025 года температура в России будет выше нормы, с колебаниями между оттепелями и морозами. Вильфанд отметил, что резкого понижения температуры не ожидается, но в некоторых регионах возможны морозы до -15…-10 °C.

Он также добавил, что снега в феврале будет немного. Эксперт указал на высокую вероятность ранней весны, с температурой в марте и апреле, вероятно, также выше нормы.

Резкого понижения температуры в феврале не ожидается, однако будут колебания между оттепелями и морозами
Резкого понижения температуры в феврале не ожидается, однако будут колебания между оттепелями и морозами. Фото: 1MI

Каким в Белгороде выдался январь?

Январь 2025 года в Белгороде оказался аномально тёплым. Из-за этого несколько раз пришлось закрывать ледовые катки.

Потепление привело к распусканию почек у некоторых растений и даже появлению тюльпанов в центре города. Крепких морозов не было в том числе на Крещение: температура в Белгороде вообще была плюсовой. Поэтому окунуться в ледяную воду в этом году не получилось.

Однако в середине месяца были похолодание и снег, который негативно повлияли на растения, уже переключившиеся на «весенний режим».

Из-за перепадов температур у дорожников появилась возможность раньше времени начать ямочный ремонт.

Тюльпаны появились в январе в центре Белгорода
Тюльпаны появились в январе в центре Белгорода. Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»

Чем опасна аномально тёплая зима?

Аномально тёплая зима в Белгороде, как и в других регионах России, может привести к негативным последствиям для природы. Эксперты предупреждают, что чрезмерное потепление нарушает привычные биологические процессы у растений и животных. Например, резкие перепады температур могут привести к повреждению ранних культур, а также повлиять на цикл роста растений, что уже произошло в Белгороде с распусканием почек и ростом цветов в январе.

Фенолог Евгения Кайгородова предупреждает: если столбик термометра вновь опустится, растения могут погибнуть. Также могут раньше времени проснуться клещи, которые активизируются в условиях аномальной температуры.

Кроме того, тёплая зима повышает риски для здоровья, так как нестабильная погода приводит к простуде и гриппу. Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что частые перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, что чревато повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний и ослаблением иммунной системы. Также повышается риск респираторных заболеваний из-за накопления пыли и аллергенов в воздухе, а недостаток зимнего солнца может вызвать сезонную депрессию и упадок сил.

Аномально тёплая зима может вызвать усталость, обострение хронических заболеваний и частые случаи простуд
Аномально тёплая зима может вызвать усталость, обострение хронических заболеваний и частые случаи простуд. Фото: 1MI

Аномально тёплая зима может привести и к другим последствиям. Так, Роман Вильфанд предупредил о раннем старте дачного сезона в 2025 году. Посевные работы в европейской части России начнутся на 5–7 дней раньше обычных сроков. Это связано с ранним прогревом почвы. В южных регионах работы начнутся в начале апреля, а в Центральной России — в конце апреля — начале мая. Однако окончательные сроки будут уточнены в середине февраля.

Синоптики также предсказывают дефицит влаги и риск возвратных заморозков, особенно в Центральной России, с вероятностью 20-40% в мае. Аграриям рекомендовано контролировать влажность почвы, гибко планировать посевы и учитывать возможность страхования от заморозков.

Прогнозы на лето 2025 года также тревожат, так как некоторые эксперты не исключают появления природных катастроф, таких как торнадо и засуха, после столь необычной зимы. Татьяна Позднякова предупреждает, что такие явления, хотя и возможны, ещё не гарантированы и остаются в рамках фоновых прогнозов.

Посадка сельскохозяйственных культур начнётся раньше в этом году
Посадка сельскохозяйственных культур начнётся раньше в этом году. Фото: 1MI
Чем опасен аномально тёплый январь и стоит ли белгородцам убирать пуховики?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Февраль#Белгород#Все материалы авторов
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