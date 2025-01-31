Чего ждать от погоды в феврале в Белгороде: мороз со снегом или опять туманы и дожди?

Так, метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что текущая циркуляция воздушных масс, когда тёплые воздушные потоки с юга проходят через страну, создают условия для температуры выше нормы. Однако она уверена, что в феврале будут кратковременные морозы, хотя они не будут слишком сильными, с температурой ночью до -12 °C. По её словам, период морозов не продлится долго, а зимние осадки в феврале маловероятны.