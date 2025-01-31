Больше трети семей передумали: где в Белгородской области оказывают услуги медиации

Журналисты Бел.Ру выяснили, как спасают семьи в регионе. В правительстве нам сообщили, что в рамках работы семейно-консультативных центров (СКЦ) при органах ЗАГС для семейных пар, находящихся на стадии расторжения брака, проводятся индивидуальные консультации, а также процедуры урегулирования споров с участием посредников.