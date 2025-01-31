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Posted 31 января, 10:33

Published 31 января, 10:33

Modified 31 января, 10:35

Updated 31 января, 10:35

Больше трети белгородских семей передумали разводиться после медиации

Больше трети семей передумали: где в Белгородской области оказывают услуги медиации

31 января 2025, 10:33
Фото: Изображение Midjourney.

Больше трети белгородских семей передумали разводиться после медиации

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Эксклюзив
Службы медиации занимаются урегулированием семейных конфликтов, не относящихся к бракоразводным процессам. Где в регионе оказывают подобные услуги — читайте ниже.

В московских многофункциональных центрах теперь доступна услуга медиации для пар, решивших развестись, сообщает издание «Ведомости». Этот процесс ориентирован на помощь супругам в поиске компромисса и возможное примирение перед расторжением брака.

Журналисты Бел.Ру выяснили, как спасают семьи в регионе. В правительстве нам сообщили, что в рамках работы семейно-консультативных центров (СКЦ) при органах ЗАГС для семейных пар, находящихся на стадии расторжения брака, проводятся индивидуальные консультации, а также процедуры урегулирования споров с участием посредников.

Всего по итогам 2024 года провели 1402 заседания, в том числе для семейных пар на стадии расторжения брака 655. По итогам решили сохранить семью 1088 пар (38% от общего числа обратившихся в СКЦ).

Кроме этого, региональное министерство соцзащиты реализовало «дорожную карту» по созданию в учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, служб медиации.

В настоящее время созданы службы медиации на базе семи организаций:

  • Белгородский областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми (Белгород);
  • Ровеньской центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
  • Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Губкинского округа;
  • Центр социальной помощи «Семья» Чернянского района;
  • Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»;
  • Многопрофильный центр социальной помощи «Семья» Вейделевского района»;
  • Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (Белгород).

Информация о службах медиации размещена на сайтах учреждений. Услуги всем белгородцам оказывают бесплатно. Службы медиации занимаются урегулированием семейных конфликтов, не относящихся к бракоразводным процессам.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Консультации#Несовершеннолетние#Эксклюзив#Семья#Социальные услуги#Социально-реабилитационный центр#Дорожная карта#Белгород#Медиация
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