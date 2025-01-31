Больше трети семей передумали: где в Белгородской области оказывают услуги медиации

Posted 31 января, 10:33
Published 31 января, 10:33
Modified 31 января, 10:35
Updated 31 января, 10:35
В московских многофункциональных центрах теперь доступна услуга медиации для пар, решивших развестись, сообщает издание «Ведомости». Этот процесс ориентирован на помощь супругам в поиске компромисса и возможное примирение перед расторжением брака.
Журналисты Бел.Ру выяснили, как спасают семьи в регионе. В правительстве нам сообщили, что в рамках работы семейно-консультативных центров (СКЦ) при органах ЗАГС для семейных пар, находящихся на стадии расторжения брака, проводятся индивидуальные консультации, а также процедуры урегулирования споров с участием посредников.
Всего по итогам 2024 года провели 1402 заседания, в том числе для семейных пар на стадии расторжения брака 655. По итогам решили сохранить семью 1088 пар (38% от общего числа обратившихся в СКЦ).
Кроме этого, региональное министерство соцзащиты реализовало «дорожную карту» по созданию в учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, служб медиации.
В настоящее время созданы службы медиации на базе семи организаций:
Информация о службах медиации размещена на сайтах учреждений. Услуги всем белгородцам оказывают бесплатно. Службы медиации занимаются урегулированием семейных конфликтов, не относящихся к бракоразводным процессам.