bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:39

Published 31 января, 12:39

Modified 31 января, 12:41

Updated 31 января, 12:41

Разгонный блок вблизи жилых домов

Белгородцы несколько дней вынужденно соседствовали с разгонным блоком

31 января 2025, 12:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Разгонный блок вблизи жилых домов
Белгородцы вновь столкнулись с обломком снаряда, который несколько дней не могли убрать.

Жители микрорайона Тавровский в Белгородском районе жалуются на обломок от снаряда, который уже третий день лежит на земле вблизи жилых домов. По словам женщины, сотрудники МЧС обещали его вывезти, но этого так и не произошло.

Первый заместитель главы муниципалитета Татьяна Круглякова заметила обращение. Она отметила, что разгонный блок уже извлекли и утилизировали члены самообороны.

Разгонный блок вблизи жилых домов
Разгонный блок вблизи жилых домов. Фото: страница Вячеслава Гладкова

В регионе уже случались похожие ситуации, однако обломки всегда убирали, обходилось без жертв. Например, осенью 2024 года на крыше одного МКД несколько дней лежала часть боеприпаса.

В Белгороде вновь было громко: сбит беспилотник, есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
После громкого звука в Белгороде жители нашли обломок ракеты: видеоОбломок двери и тушка курицы: чем белгородцы избивают родных и близких?«А если рванёт?» Белгородцы живут в МКД с подозрительным предметом на крыше
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Обломок#Разгонный блок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика