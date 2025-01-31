Белгородцы несколько дней вынужденно соседствовали с разгонным блоком

Posted 31 января, 12:39
Published 31 января, 12:39
Modified 31 января, 12:41
Updated 31 января, 12:41
Жители микрорайона Тавровский в Белгородском районе жалуются на обломок от снаряда, который уже третий день лежит на земле вблизи жилых домов. По словам женщины, сотрудники МЧС обещали его вывезти, но этого так и не произошло.
Первый заместитель главы муниципалитета Татьяна Круглякова заметила обращение. Она отметила, что разгонный блок уже извлекли и утилизировали члены самообороны.
В регионе уже случались похожие ситуации, однако обломки всегда убирали, обходилось без жертв. Например, осенью 2024 года на крыше одного МКД несколько дней лежала часть боеприпаса.