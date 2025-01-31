Белгородских детей перестали массово вывозить в другие регионы

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в настоящее время дети из Белгородской области на отдых и оздоровление в другие регионы не направляются. При этом за пределами области предусмотрено обучение школьников в течение третьей учебной четверти до 29 марта 2025 года.