Белгородских детей перестали массово вывозить в другие регионы

Posted 31 января, 07:45
Published 31 января, 07:45
Modified 31 января, 07:47
Updated 31 января, 07:47
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в настоящее время дети из Белгородской области на отдых и оздоровление в другие регионы не направляются. При этом за пределами области предусмотрено обучение школьников в течение третьей учебной четверти до 29 марта 2025 года.
Очно учиться в других субъектах РФ предлагают обучающимся с 1 по 11 класс приграничных муниципалитетов, в первую очередь из Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского округов.
В правительстве отметили, что официальные обращения о возможности организовать обучение белгородских детей направлены на имя руководителей Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей и Дагестана.
В настоящее время с начала третьей учебной четверти 58 детей Шебекинского округа отправили в Рязанскую область.
Всего за прошлый год за пределы Белгородской области отправили порядка 70 тысяч юных белгородцев.