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Posted 31 января, 07:45

Published 31 января, 07:45

Modified 31 января, 07:47

Updated 31 января, 07:47

Белгородских детей перестали массово вывозить в другие регионы

Белгородских детей перестали массово вывозить в другие регионы

31 января 2025, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Образование
На отдых и оздоровление юных белгородцев не вывозят вовсе. Только на обучение.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в настоящее время дети из Белгородской области на отдых и оздоровление в другие регионы не направляются. При этом за пределами области предусмотрено обучение школьников в течение третьей учебной четверти до 29 марта 2025 года.

Очно учиться в других субъектах РФ предлагают обучающимся с 1 по 11 класс приграничных муниципалитетов, в первую очередь из Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского округов.

В правительстве отметили, что официальные обращения о возможности организовать обучение белгородских детей направлены на имя руководителей Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей и Дагестана.

В настоящее время с начала третьей учебной четверти 58 детей Шебекинского округа отправили в Рязанскую область.

Всего за прошлый год за пределы Белгородской области отправили порядка 70 тысяч юных белгородцев.

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#Кристина Семенчук#Правительство#Образование#Эксклюзив#Обучение#Муниципалитеты#Оздоровление#Белгород#Рязанская область#Региональные власти#Шебекинский округ
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